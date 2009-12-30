دو قطعه از بزرگراه بندرعباس - سیرجان دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از مسیر بندرعباس - سیرجان در تونل 17 شهریور افزود: تاکنون 10 میلیارد تومان از 20 میلیارد تومان اعتبار طرح برای ساخت این پروژه هزینه شده است.

هاشمی تصریح کرد: اکنون با کمبود اعتبار در این طرح روبرو هستیم و سعی داریم با تامین اعتبار از مشکلات پیمانکاران طرح بکاهیم.

وی بیان کرد: آماده شدن مسیر در کاهش مشکلات موجود مردم و افزایش ایمنی و امنیت موثر است و شاهد تسهیل حمل و نقل در مسیر خواهیم بود.

وی درباره اولین تونل دو طبقه ایران گفت: هفت میلیارد تومان اعتبار جهت اتمام کامل تونل 17 شهریور نیاز است، برای راحتی حال مسافران نوروزی این تونل به طور موقت 15 اسفند به بهره برداری می رسد.

خداداد مقبلی، مدیرکل راه و ترابری استان نیز گفت: در استان حدود 800 کیلومتر بزرگراه نیاز داریم که در صورت تامین اعتبار می توانیم آنرا ظرف سه سال آماده و تحویل دهیم.

وی افزود: منتظر هستیم تا در صورت مثبت بودن نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی آسفالت پلیمری در شرایط مختلف جوی و دمایی از آن با توجه به شرایط استان در راه ها استفاده کنیم.