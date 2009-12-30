تلاش فرانسه برای ساخت نیروگاه هسته ای در اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن (بترا)، "پریس هورتفو" روز گذشته در امان (پایتخت اردن) با اشاره به اهتمام گسترده شرکت های فرانسوی برای ساخت نیروگاه هسته ای در اردن، اظهار داشت: با راه اندازی این پروژه مهم اردن توانایی استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز را پیدا می کند.

"نایف سعود القاضی" وزیر کشور اردن در این دیدار از تلاش فرانسه برای ساخت نیروگاه هسته ای در این کشور استقبال کرد.

بنابر گزارش ها، از سال 1998 تاکنون شرکت های فرانسوی با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در اردن، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در این کشور محسوب می شوند.

بر این اساس، هم اکنون در مجموع 40 شرکت فرانسوی در بخش های مختلف ارتباطات، آب و تاسیسات زیر بنایی اردن فعالیت می کنند.

به نظر می رسد دولت "نیکلا سارکوزی" (رئیس جمهور فرانسه) برای افزایش درآمد، اهتمام ویژه ای به ساخت نیروگاه هسته ای در اردن داشته باشد.

تلاش اردن برای ساخت نخستین نیروگاه هسته ای تا سال 2015

"خالد طوقان" رئیس کمیته انرژی اتمی اردن پیش از این از تمایل چهار شرکت بین المللی برای ساخت نخستین نیروگاه هسته ای در این کشور خبرداده بود.

وی با اشاره به تلاش برای ساخت نخستین نیروگاه هسته ای تا سال 2015، هدف اردن از ساخت نیروگاه هسته ای را تولید برق و تصفیه آب اعلام کرده بود.

اردن که از کشورهای دارنده ذخایر اورانیوم است، 95 درصد از احتیاجات انرژی خود را از کشورهای همسایه تامین کرده و جزو 10 کشور فقیر جهان از نظر ذخایر آبی است.