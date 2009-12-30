لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان تهران به تصویب شورای شهر رسید

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این لایحه که چندی پیش به کمیسیون ارجاع شده بود مورد مجموعه‌ای از اصلاحات و کم و زیادیهایی قرار گرفت و در نهایت روز گذشته در جلسه نشست علنی دویست و چهل و هفتم شورای شهر و با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسید.

مرتضی طلایی در عین حال اشاره‌ای به این تغییرات نکرد و اعلام آن را به جمع‌بندی کامل صورتجلسه روز گذشته موکول کرد.

البته در جلسه روز گذشته شورای شهر خسرو دانشجو عضو کمیسیون توسعه و عمران همچنان جزو مخالفان این لایحه بود اما حمزه شکیب رئیس این کمیسیون در دفاع از این لایحه سخن گفت و یادآور شد: هدف از ارائه این لایحه ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابفروشی است و نباید آن را با موضوعات دیگر مخلوط کنیم. اگر این فرهنگ رواج یابد، بسیاری از مشکلات فرهنگی حل خواهد شد.

سابقه لایحه "ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان در شهر تهران" به آغاز کار شورای شهر سوم برمی‌گردد که آن زمان قرار بود شهرداری لایحه‌ای را برای حل مشکلات سکونتی کتابفروشان و استقرار آنها در واحدهای مسکونی ارائه دهد که این کار بعد از چند بار بررسی و ارجاع نهایتاً با یکسری اصلاحات مطرح شد.

پیشتر هم حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر بر همراهی این اتحادیه با کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این خصوص تاکید کرده بود.

وی در دفاع از لایحه مذکور گفته بود: نزدیک به 13 صنف از جمله پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و وکلا می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند و فعالیت کنند و از مزایای این استقرار برخوردار باشند. سوال این است که چرا به صنف ناشر و کتابفروش این اجازه داده نمی‌شود؟

کیائیان تعطیلی یا تغییر شغل 250 کتابفروشی را در هفت، هشت سال گذشته یکی از دلایل حمایت خود از این لایحه عنوان کرد و گفت: با اجراء این لایحه را علاوه بر رونق مجدد کار کتابفروشی‌ها، بسیاری از هزینه‌ها نیز از دوش دولت و شهرداری برداشته می‌شود.