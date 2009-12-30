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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

اختصاصی مهر /

لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان تهران به تصویب شورای شهر رسید

لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان تهران به تصویب شورای شهر رسید

لایحه "ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان در شهر تهران" با رای اکثریت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این لایحه که چندی پیش به کمیسیون ارجاع شده بود مورد مجموعه‌ای از اصلاحات و کم و زیادیهایی قرار گرفت و در نهایت روز گذشته در جلسه نشست علنی دویست و چهل و هفتم شورای شهر و با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسید.

مرتضی طلایی در عین حال اشاره‌ای به این تغییرات نکرد و اعلام آن را به جمع‌بندی کامل صورتجلسه روز گذشته موکول کرد.

البته در جلسه روز گذشته شورای شهر خسرو دانشجو عضو کمیسیون توسعه و عمران همچنان جزو مخالفان این لایحه بود اما حمزه شکیب رئیس این کمیسیون در دفاع از این لایحه سخن گفت و یادآور شد: هدف از ارائه این لایحه ترویج فرهنگ کتابخوانی و کتابفروشی است و نباید آن را با موضوعات دیگر مخلوط کنیم. اگر این فرهنگ رواج یابد، بسیاری از مشکلات فرهنگی حل خواهد شد.

سابقه لایحه "ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان در شهر تهران" به آغاز کار شورای شهر سوم برمی‌گردد که آن زمان قرار بود شهرداری لایحه‌ای را برای حل مشکلات سکونتی کتابفروشان و استقرار آنها در واحدهای مسکونی ارائه دهد که این کار بعد از چند بار بررسی و ارجاع نهایتاً با یکسری اصلاحات مطرح شد.

پیشتر هم حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگویی با خبرنگار مهر بر همراهی این اتحادیه با کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این خصوص تاکید کرده بود.

وی در دفاع از لایحه مذکور گفته بود: نزدیک به 13 صنف از جمله پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و وکلا می‌توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند و فعالیت کنند و از مزایای این استقرار برخوردار باشند. سوال این است که چرا به صنف ناشر و کتابفروش این اجازه داده نمی‌شود؟

کیائیان تعطیلی یا تغییر شغل 250 کتابفروشی را در هفت، هشت سال گذشته یکی از دلایل حمایت خود از این لایحه عنوان کرد و گفت: با اجراء این لایحه را علاوه بر رونق مجدد کار کتابفروشی‌ها، بسیاری از هزینه‌ها نیز از دوش دولت و شهرداری برداشته می‌شود.

کد مطلب 1008265

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