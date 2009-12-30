خرد جمعی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اونورا اونیل در نشستی که در دانشگاه اوسلو برگزار شد به بررسی موضوع خرد جمعی به مثابه پیش شرط گفتگو و گفتمان پرداخته است.

اونیل در این نشست موضوع خرد جمعی را در اواخر قرن بیستم و در آراء و اندیشه‌های رالز و هابرماس مورد بررسی قرار داده است.

اونیل معتقد است تقریر کانت از خرد جمعی که مبتنی بر تمایز میان خرد فردی (با مخاطبان محدود) و خرد جمعی(که شهروندان مخاطب آن هستند) است می‌تواند ما را به درک بهتر از مفهوم ارتباطات یاری رساند و این مفهوم را در دموکراسی‌های مدرن تبیین کند.

گفتگو از مفاهیم اساسی در فلسفه هابرماس است. در شرایط مساعد گفتگو است که خرد جمعی شکل می‌گیرد.

اونیل استاد فلسفه دانشگاه کمبریج و از شاگردان جان رالز فیلسوف آمریکایی است.