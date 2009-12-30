طرح تغییر نظام آموزشی نیازی به مصوبه مجلس ندارد

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورایعالی انقلاب فرهنگی صلاحیت بررسی طرح تغییر نظام آموزشی را دارد افزود: تمام بحث نمایندگان مجلس این بود که شورایعالی آموزش و پرورش نمی تواند تنها مرجع تصویب کننده چنین طرح بزرگی باشد و باید یکی از دو نهاد مرجع یعنی شورایعالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس شورای اسلامی در این باره تصمیم نهایی را بگیرند.

این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر لزوم تصویب طرح تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش در مجلس تاکید دارند و از ارسال این طرح به شورایعالی انقلاب فرهنگی انتقاد می کنند.

چنانکه عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این عنوان کرده بود: "فرستادن این طرح از سوی مسئولان آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی بر خلاف قانون و مغایر با اساسنامه شورایعالی انقلاب فرهنگی است چرا که در اساسنامه این شورا تاکید شده است که تمامی طرحهای راهبردی و تغییراتی که قرار است در نظام آموزشی کشوراعمال شود پس از تصویب اعضای این شورا باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد."

با ارسال طرح تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس خواهان بررسی طرح نیستند و من علت مخالفت عده ای از نمایندگان را نمی دانم، چرا که طبق قانون این شورا می تواند طرح را تصویب و برای اجرا ارسال کند علی کریمی فیروزجایی

طرح تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش به دو دوره 6 ساله، 23 آذرماه سال جاری در شورایعالی آموزش و پرورش با حضور رئیس جمهور به تصویب رسید که تاکنون حواشی زیادی را همچون حذف دوره راهنمایی و شبهه درباره مرجع نهایی برای تصویب طرح یعنی شورایعالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی را به همراه داشته است.

رئیس کمیته آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ارسال طرح تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان مجلس خواهان بررسی طرح نیستند و من علت مخالفت عده ای از نمایندگان را نمی دانم چرا که طبق قانون این شورا می تواند طرح را تصویب و برای اجرا ارسال کند چنانچه تغییر نظام آموزشی پیشین هم توسط این شورا صورت گرفت.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همچنین درباره طرح ایجاد دو معاونت آموزشی که در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است، گفت: ما خواهان این هستیم که وزیر آموزش و پرورش در این باره شتاب زده عمل نکند و اجرای هر طرح جدیدی را موکول به تصویب طرح تغییر نظام آموزشی جدید کند.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش از ایجاد دو معاونت جدید خبر داده بود این در حالی است که هنوز طرح تغییر نظام آموزشی به تصویب نرسیده است.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: آقای حاجی بابایی نباید کاری کند که در پایان کار احساس ندامت و پشیمانی کند. وی اجازه ندهد بی تدبیری و سطحی نگری آموزش و پرورش را به خطر بیندازد.