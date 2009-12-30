حنطه تا زمانی که حرکت غیرفرهنگی انجام ندهد مربی ماست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صلاحی صبح چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در هفته یازدهم رقابتهای لیگ، پنجشنبه مقابل صنعتی کاوه تهران بازی داریم که در صورت پیروزی در این دیدار خانگی و باتوجه به اینکه دو بازی از سایر تیم‌ها کمتر داریم گام بلندی در راه تصاحب صدر برمی‌داریم.

مدیرعامل باشگاه پیام خراسان درباره اینکه پیام خراسان در جام حذفی از کاوه شکست خورده بود، گفت: آن شکست فنی نبود و پنجشنبه خواهید دید تیم ما چند برابر کاوه قدرت دارد و بی شک کاوه را دست خالی به تهران می فرستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بازی با کاوه تهران آخرین فرصت برای علی حنطه است و در صورت شکست در این بازی وی برکنار می شود، افزود: گرچه دو شکست پیاپی اخیر و حذف از جام حذفی نتایج خوبی برای ما نیست اما قصد تعویض مربی نداریم و از حنطه کاملا حمایت می کنیم، وی تا زمانی که حرکت غیرفرهنگی انجام ندهد مربی ماست.

صلاحی درباره شایعه نشستن فرهاد کاظمی روی نیمکت پیام هم گفت: حتی اگر مجبور به تعویض مربی هم شدیم به هیچ وجه از مربیان منشوری استفاده نمی کنیم و بنده خودم یکی از مخالفان آمدن فرهادکاظمی به ابومسلم بودم.

صلاحی با اشاره به حمایتهای بی دریغ استاندار از تیم پیام و حضور در رختکن بازی اخیر خانگی این تیم به همراه شهردار و مدیرکل تربیت بدنی استان خاطرنشان کرد: بی‌شک یکی از دلایل جایگاه خوب پیام در جدول، همین روحیه و انگیزه‌ای بود که حمایت های استاندار به بازیکنان و کادر مربیگری داده است.

مدیرعامل پیام خراسان اظهار داشت: یکی از موارد مورد نظر استاندار پرداخت بدهی‌ها در زمان خودش بود که صفایی، مالک جدید باشگاه نیز روی این قضیه تاکید دارد و یک تیم را مامور این کار کرده است.

وی ادامه داد: منتظر جلسات کمیته انضباطی برای روشن شدن لیست نهایی بدهی‌‎ها هستیم تا با مشخص شدن مبالغ، آنها را در اسرع وقت بپردازیم.