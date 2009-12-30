آمار تلفات نظامیان آمریکایی در افغانستان دو برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری فرانس 24، نظامیان آمریکا در افغانستان در سال 2009 در مجموع 310 نفر تلفات داشته اند که در مقایسه با سال 2008 که آمار تلفات نظامیان به 155 نفر رسیده بود، دو برابر شده است.

بنابر این گزارش، تلفات نظامیان آمریکایی در سال 2005، 2006 و 2007 نیز به 310 نفر رسیده بود.

این در حالیست که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اخیرا با اعلام استراتژی جدید خود در افغانستان از اعزام 30 هزار نیروی بیشتر به این کشور خبر داده بود.

تحلیلگران سیاسی پیروزی در جنگ افغانستان را با استفاده از ابزارهای نظامی غیر ممکن می دانند.