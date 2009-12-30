"نجیب" به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، داستانهای این کتاب را جزینی، محمد بکایی، م. نصرآبادی، اسماعیل رمضانیان، رضا بهرامی و علی‌اکبر عسکری نوشته‌اند.

این کتاب داستانهای فصل گلابی، کوچک من، سرلشکر عراقی، یک شب خودمانی، چوب بی‌صدا، کپه لرزان و نجیب را دربر دارد.

عنوان کتاب "نجیب" برگرفته از داستانی با همین نام و براساس خاطره کوتاهی از نجیب چرابه یکی از فرماندهان عضو لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) است که در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید.

داستانهای این کتاب در طول سال‌های جنگ و پس از آن در مجلات مختلف به چاپ رسیده و در سال 69 توسط جزینی در قالب کتاب گردآوری شد.

این کتاب پس از سالها که از چاپ اول آن می گذشت تجدید چاپ شد و در فاصله زمانی کوتاه به چاپ چهارم رسید.

چاپ چهارم کتاب "نجیب" در 36 صفحه، قطع رقعی، در شمارگان دو هزار و 500 نسخه توسط انتشارات سوره مهرمنتشر شده است.