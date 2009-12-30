اسرائیل از شهرک سازی در قدس شرقی دست بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "اندره نسترینکو" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شب گذشته در گفتگوی مطبوعاتی در مسکو اظهار داشت: رسانه های گروهی اعلام کرده اند که اسرائیل تصمیم دارد 700 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی احداث کند. این امر بر خلاف قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده برای سازش در خاورمیانه است.

وی با بیان این مطلب افزود: چنین اقداماتی مانعی بر سر راه تلاش های جامعه بین الملل برای برگزاری مذاکرات نهایی سازش به شمار می رود.

نسترینکو در ادامه رژیم صهیونیستی را به عدم اتخاذ اقدامات یکجانبه بدون از سرگیری روند صلح و تحمیل نتایج نهایی آن فراخواند.

در همین راستا "عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب طرح رژیم صهیونیستی برای احداث 700 واحد مسکونی در قدس شرقی را محکوم کرد و از جامعه بین الملل و شورای امنیت خواست که مسئولیت خویش را در قبال اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل بر عهده بگیرند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی پیش از سفر" بنیامین ننتانیاهو" به قاهره در روز سه شنبه، با ساخت حدود هفتصد ساختمان جدید در بیت المقدس اشغالی موافقت کرد تا نشان دهد هیچ اعتنایی به درخواستهای فزاینده بین المللی و حتی حامی سرسخت خود، آمریکا برای توقف شهرک سازی نمی کند.