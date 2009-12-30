پذیرش کسری 1200میلیاردتومانی وزارت بهداشت/ دانشگاهها در انتظار متمم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توافق با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت در سال 88 خبر داد و گفت: دانشگاهها برای خروج از مشکلات بودجه ای خود در انتظار اصلاحیه بودجه هستند.