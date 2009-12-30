پذیرش کسری 1200میلیاردتومانی وزارت بهداشت/ دانشگاهها در انتظار متمم

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس توافق با معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری، کسری بودجه 1200 میلیارد تومانی وزارت بهداشت پذیرفته شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با اصلاحیه بودجه که به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود مشکلات اعتباری ما با در نظر گرفتن این موضوع حل شود.
پیش از این مسعود ابوالحلاج مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در گفتگو با مهر یادآور شد: بر اساس تفاهم با این معاونت 1200 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت برای سال جاری یا از طریق متمم و یا از شیوه های دیگر جبران می شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد 1200 میلیارد تومان دیگر نیز به سقف اعتبارات بودجه سال 89 وزارت بهداشت اضافه شود که این افزایش بودجه کمک می کند بخش عمده ای از مشکلات حوزه آموزشی، دانشجویی و رفاهی رفع می شود.
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