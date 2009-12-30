به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه سهشنبه در جلسه کمیته توسعه صادرات قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به کارکردهای مثبت دفاتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استانها در سخنانی اظهار داشت: شهر مقدس قم کارکرد ملی و فراملی داشته و امیدواریم با گسترش فعالیتهای دفتر نمایندگی وزارت خارجه در این استان در بخش اقتصادی، توانمندیهای قم در این عرصه افزایش یابد.
وی در ادامه افزود: امروز کشورهای همسایه برای ایجاد ارتباط تجاری با کشورمان بسیار تمایل دارند، از این رو بازرگانان قمی باید برای تعامل هر چه بیشتر با این کشورها به ویژه عراق و افغانستان که علاقه بیشتری به رابطه با جمهوری اسلامی ایران و استان قم دارند تلاش نمایند.
معاون برنامهریزی استانداری قم خاطرنشان کرد: بخش بازرگانی خارجی در سازمان بازرگانی استان قم باید بیش از پیش تقویت شده و با ارائه راهکارهای مناسب به دنبال ایجاد روابط حسنه تجاری با خارج از کشور باشد.
دهناد خواستار برگزاری نمایشگاههای اقتصادی با موضوعات مختلف در کشورهای همسایه شد و گفت: مسئولان نهادهای اجرایی استان قم باید زمینهها و ظرفیتهای توسعه صادرات و واردات استان را شناسایی کرده و در کنار تمامی تلاشهای انجام شده، طرحهای تحولآفرین و با محتوای غنی را به کارگروه توسعه صادرات ارائه دهند، چرا که استان قم برای حضور در عرصه اقتصاد بینالملل از مزیتهای قابل توجهی برخوردار است.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان بازرگانی استان قم میبایست برنامههای خود در حوزه بازرگانی خارجی در سال 89 را با هدفگذاری مشخص به صورت جامع و کامل تنظیم و به کارگروه توسعه صادرات ارائه کند.
معاون برنامهریزی استانداری قم ضمن تأکید بر تلاش بیشتر بانک توسعه صادرات در جهت ارائه تسهیلات به صادرکنندگان قمی اظهار داشت: امیدواریم با تعامل مسئولان ذیربط مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی و تجار قمی نیز برطرف شود.
دهناد با بیان اینکه اتاق بازرگانی قم با وجود کارکرد مثبت و مؤثر خود میتواند بیش از این در توسعه صادرات استان نقش داشته باشد خاطرنشان کرد: تهیه بانک اطلاعاتی مناسب از بازارهای خارجی و شرکتهای معتبر در خارج از کشور میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات بازرگانان کشور باشد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی استانداری قم، استان قم را دارای مزیتهای قابل توجهی جهت حضور در عرصه اقتصاد بینالملل دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه سهشنبه در جلسه کمیته توسعه صادرات قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به کارکردهای مثبت دفاتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استانها در سخنانی اظهار داشت: شهر مقدس قم کارکرد ملی و فراملی داشته و امیدواریم با گسترش فعالیتهای دفتر نمایندگی وزارت خارجه در این استان در بخش اقتصادی، توانمندیهای قم در این عرصه افزایش یابد.
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