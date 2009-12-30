به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا 24 تا 31 اردیبهشت‎ماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. مراسم قرعه‏کشی این رقابت‎ها نیز با حضور نمایندگان AVC و تیم‎‌های شرکت‎کننده در کشورمان برگزار خواهد شد.

به همین منظور تیم‎های آسیایی که متقاضی حضور در مسابقات 2010 والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا هستند تا 25 دی‎ماه (15 ژانویه) فرصت دارند تا به طور رسمی اعلام آمادگی کنند.

تیم نخست هشتمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا سهمیه حضور در بازی‎های المپیک نوجوانان (مردادماه سال 89 - سنگاپور) را به دست می‏آورد. ایران مدافع عنوان قهرمانی رقابت‎های آسیاست. دوره پیش این مسابقات در سنگاپور برگزار شد.

پیش از این مسابقات والیبال نوجوانان آسیا با حضور بازیکنان متولد 11/10/70 به بالا برگزار می‎شد اما از این به بعد تنها حضور بازیکنان 11/10/70 تا 11/10/72 در مسابقات نوجوانان و همچنین بازی‏های المپیک این رده سنی مجاز خواهد بود. رعایت این رده سنی همزمان با برگزاری رقابت‎های آتی والیبال نوجوانان آسیا در تهران اعمال خواهد شد.