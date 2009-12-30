به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا 24 تا 31 اردیبهشتماه سال آینده در تهران برگزار خواهد شد. مراسم قرعهکشی این رقابتها نیز با حضور نمایندگان AVC و تیمهای شرکتکننده در کشورمان برگزار خواهد شد.
به همین منظور تیمهای آسیایی که متقاضی حضور در مسابقات 2010 والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا هستند تا 25 دیماه (15 ژانویه) فرصت دارند تا به طور رسمی اعلام آمادگی کنند.
تیم نخست هشتمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان آسیا سهمیه حضور در بازیهای المپیک نوجوانان (مردادماه سال 89 - سنگاپور) را به دست میآورد. ایران مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای آسیاست. دوره پیش این مسابقات در سنگاپور برگزار شد.
پیش از این مسابقات والیبال نوجوانان آسیا با حضور بازیکنان متولد 11/10/70 به بالا برگزار میشد اما از این به بعد تنها حضور بازیکنان 11/10/70 تا 11/10/72 در مسابقات نوجوانان و همچنین بازیهای المپیک این رده سنی مجاز خواهد بود. رعایت این رده سنی همزمان با برگزاری رقابتهای آتی والیبال نوجوانان آسیا در تهران اعمال خواهد شد.
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