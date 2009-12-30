ایران با اصل معاوضه مرحله ای سوخت موافق ‌است/ احضار سفیر انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزارشد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید منوچهر متکی اشاره داشته است که ایران آماده معاوضه سوخت 20 درصد در ترکیه است و آیا ترکیه آمادگی تضمین صد در صدی تحویل سوخت ایران را دارد، تصریح کرد: اظهارات وزیر خارجه به این شکل نبود بلکه تکرار موضعی بود که در منامه مطرح شده بود.

برای خرید سوخت شرط نمی پذیریم

وی یادآور شد: ما برای تامین سوخت راکتور تهران که اهداف انسانی دنبال می کند و جزء حقوقمان نیز هست قرار دادن شرط و شروط را درست نمی دانیم.

مهمانپرست اضافه کرد: برای اینکه به طرف مقابل برای اعتماد سازی فرصت داده شود ما با اصل معاوضه مرحله ای موافقت کرده ایم و اگر طرف مقابل این فرصت را از دست ندهد و از آن استفاده کند می توان جزئیات آن را بررسی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگری در این رابطه پیرامون پیشنهادهای مختلف برای معاوضه سوخت اظهار داشت: پیشنهاداتی درباره معاوضه سوخت در ژاپن، ترکیه، برزیل و کیش مطرح است اما هنوز هیچ کدام از این موارد قطعی نیست.

شرط خروج فرد مورد ادعای عربستان

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره ادعای یک روزنامه عربی مبنی بر موافقت ایران با خروج فردی که گفته می شود دختر بن لادن است، اظهار داشت: سفارت عربستان برگه ای برای خروج فردی که مدعی است دختر بن لادن است ارائه داده و رویه کار به این شکل است زمانی که چنین درخواستی از وزارت خارجه مطرح شود وزارت خارجه با اصل آن موافقت می کند اما درباره نحوه این کار باید به اداره اتباع بیگانه مراجعه شود.

مهمانپرست ادامه داد: اداره اتباع بیگانه برای خروج افراد شرایطی دارد که یکی از این شروط رویت فرد مورد نظر است و از بعد از ارائه درخواست خروج تا کنون از طرف سفارت عربستان اقدام دیگری صورت نگرفته است.

احضار سفیر انگلیس به وزارت خارجه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی پیرامون دست داشتن عوامل خارجی در اغتشاشات و آشوب های تهران تصریح کرد: تحرکاتی که برخی افراد در جهت قانون شکنی و حرمت شکنی آن هم در یک روز استثنایی که جزء مقدسات مردم است صورت گرفته اقدامی نادرست و آشوبگرانه است و اگر کشورهایی در جهت حمایت از این آشوبگری ها و مداخلات اقدام کنند ما این اقدام را مداخله در امور داخلی کشور خود می دانیم و آن را به شدت محکوم می کنیم چرا که این اقدام مخالف ارزش ها و اصول رایج در همه کشورهاست.

وی در عین حال با اشاره به اینکه برخی کشورهای غربی همچنان در مورد ایران دچار اشتباه در محاسبه شده اند خاطر نشان کرد: برخی کشورها حمایت از آشوبگران رابه همکاری با یک ملت ترجیح داده اند.

مهمانپرست خبر داد که سفیر انگلیس امروز به وزارت امور خارجه احضار خواهد شد.

جنجال پیرامون مسائل مرزی ایران و عراق ریشه بیرونی دارد

وی همچنین در خصوص اظهارات و مواضع برخی مقامات عراقی پیرامون ایران و به خصوص موضوع چاه نفتی فکه تصریح کرد: ما اعلام کرده ایم که مسئله میله گذاری مرزی بعد از گذشت سالها و به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و شرایط جغرافیایی و حوادث طبیعی نیاز به بررسی دارد و بر همین اساس کمیته ای باید از سوی ایران و عراق تشکیل شود و در همین رابطه سفیر عراق به وزارت امور خارجه دعوت و با او مذاکره شد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ایران از طرف عراقی درخواست کرد در جهت عملیاتی کردن قرارداد 1975 الجزایر اقدام عملی از سوی عراق صورت بگیرد.

مهمانپرست در عین حال در خصوص جنجال سازی ها پیرامون این موضوع گفت: این جنجال ها ریشه در مسائل بیرون از روابط دو جانبه دارد.

مجلس درخواست جان کری را بررسی می کند

وی در پاسخ به سئوالی با تایید درخواست جان کری رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا برای سفر به تهران بیان داشت: ظاهرا آقای کری برای سفر به ایران درخواستی داشته است اما چون موضوع پارلمانی بود این درخواست به مجلس منعکس شده و آنان پاسخ لازم را می دهند.

سفر رئیس جمهور و پیگیری مطالبات جنگ جهانی

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که رئیس جمهور هفته آینده به ترکمنستان سفر می کند و در جریان آن دومین خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران افتتاح خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره غرامات جنگ تحمیلی و جنگ جهانی دوم تاکید کرد: وزارت خارجه پیگیری همه مطالبات کشور را در دستور کار دارد و از همه ابزارها برای احقاق حقوق ملت بهره خواهد برد.

مهمانپرست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که به اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق پیرامون قرار داد 1975 الجزایر اشاره داشت گفت: قرار داد الجزایر بین المللی و قطعی است و بهترین راه برای رفع سوء تفاهمات احتمالی است که بر روی آن نیز تاکید زیادی شده است و امیدواریم طرف عراقی با مسئولیت پذیری برای فعال شدن کمیته های این قرار داد اقدام کند.

تکذیب دستگیری تبعه انگلیس در روز عاشورا

سخنگوی وزارت خارجه برخی شایعات مبنی بر بازداشت یک تبعه انگلیسی در حوادث روز عاشورای تهران را تکذیب کرد و در عین حال گفت: ممکن است برخی اتباع خارجی برای فعالیت خبری اقدام کرده باشند در حالیکه اینگونه فعالیت ها نیاز به مجوز وزارت ارشاد دارد.

مهمانپرست ادعای یک نشریه غربی مبنی بر بازداشت 40 ایرانی که برای فعالیت تروریستی وارد عراق شده اند گفت: این خبر صحت ندارد و اینگونه اخبار یک طراحی و سناریو برای ایجاد نگرانی و تنش است.

دستگیری زوار ایرانی در عراق

وی در عین حال خاطر نشان کرد: البته برخی زوار ایرانی به دلیل ورود غیرمجاز توسط عراق بازداشت شده اند که در حال انجام اقدام لازم برای آزادی آنها هستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی دوگانگی در موضع گیری پیرامون مبادله سوخت در بین مقامات جمهوری اسلامی را رد کرد.

مهمانپرست در سالگرد جنگ غزه با ابراز تاسف از مسئولیت پذیر نبودن برخی کشورها برای شکستن محاصره غزه و بازسازی آن گفت: مدعیان حقوق بشر جنگ غزه را فراموش کرده اند که برای بشریت جای تاسف دارد.

حمله به پاپ نتیجه سکوت کشورها دربرابر اهانت به ادیان است

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره ضرب و شتم پاپ توسط یک زن ضمن محکومیت این اقدام گفت: برخی کشورها در مقابل اهانت به ادیان و مذاهب سکوت می کنند که نتیجه این سکوت این نوع اقدامات است که البته مورد تایید ما نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان کنفرانس خبری خود در پاسخ به سئوالی درباره صدور حکم اعدام برای 5 مسلمان در چین تاکید کرد: ما درباره وضعیت همه مسلمانان در همه کشورهای جهان حساس هستیم و بهترین راه حل مسائل را رسیدگی حقوقی و قانونی به آنها می دانیم وامیدواریم شاهد صحنه های تنش آلود نسبت به مسلمانان جهان نباشیم.



