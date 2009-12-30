212 باب مسجد با اعتبارات هیئت دولت در زنجان بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دوست محمدی صبح چهارشنبه افزود: در دور نخست سفر هیئت دولت به این استان در اردیبهشت سال 85، مبلغ پنج میلیارد و 300 میلیون ریال برای مرمت و بازسازی مساجد و اماکن مذهبی استان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با جذب اعتبار دور نخست سفر هیئت دولت، این تعداد مسجد هر کدام به طور متوسط با 20 میلیون ریال هزینه مرمت، تجهیز و بازسازی شدند.

حجت الاسلام دوست محمدی افزود: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان در آبان ماه سال 87 نیز 14 میلیارد ریال برای بازسازی و مرمت مساجد، اماکن مذهبی، مصلی و بقاع متبرکه استان در نظر گرفته شد.

رئیس امور دینی و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه زنجان ادامه داد: از این مبلغ هم تاکنون بیش از سه میلیارد و 770 میلیون ریال اعتبار برای مرمت و بازسـازی 176 باب مسجد اختصاص یافته است.