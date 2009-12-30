به گزارش خبرنگار مهر، دوره سه ساله ریاست حمید رضا طیبی در جهاد دانشگاهی به پایان رسیده و قریب به یک ماه است که هیئت امنای جهاد دانشگاهی قصد دارد طی جلسه ای درباره ابقای طیبی در این مسئولیت یا انتخاب فردی جدید برای ریاست جهاد دانشگاهی تصمیم گیری کند اما این جلسه در هفته جاری نیز برگزار نشد.

رئیس جهاد دانشگاهی، وزیر علوم (یا نماینده وزیر)، وزیر بهداشت (یا نماینده وزیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون رئیس جمهور، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (یا یکی از اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها) و سه نفر از شخصیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی (به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی) از اعضای هیئت امنای جهاد دانشگاهی هستند.

بر اساس پیگیری از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، زمان تشکیل جلسه هیئت امنای جهاد دانشگاهی برای تعیین رئیس این نهاد هنوز مشخص نیست.

حکم رئیس جمهوری برای ریاست جهاد دانشگاهی جهت دوره ای سه ساله صادر می شود و هم اکنون بیش از یک ماه از اتمام حکم رئیس جمهوری برای ریاست حمیدرضا طیبی در جهاد دانشگاهی می گذرد.

حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی پیش از این به مهر گفته بود: "جهاد به هیچ وجه نهادی نیست که در حوزه سیاست فعالیت داشته باشد. ممکن است برخی افراد در خارج از حیطه کاری خود فعالیتهای محدود سیاسی داشته باشند اما این فعالیتها را به هیچ وجه در حوزه کاری خود دخالت نمی دهند و با روحیه بسیار عالی در جهت توسعه فعالیت های جهاد و همکاری با دولت فعالیت می کنند."

رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه ما بیشترین همکاری و برنامه ریزی را برای همکاری با دولت در این دوره داشتیم و نتایج بسیار خوبی نیز از این همکاری گرفتیم به مهر گفته بود: "متأسفانه حیف است در شرایطی که جامعه ما نیاز به وحدت دارد و باید این انسجام را حفظ کنیم و همه نیروها را در خدمت به توسعه کشور به کار ببریم با یکسری ادعاهای غیرواقعی نیروهای دلسوز نظام را دلسرد کنیم."

وی افزوده بود: "در هر حال کارکنان جهاد دانشگاهی با همان روحیه ای که دارند و با همان انرژی به کار خود ادامه می دهند من نیز همینطور. به طوریکه گاهی به من گفته می شود با این بحثهایی که مطرح می شود چگونه به کار خود ادامه می دهم من این را وظیفه خود می دانم و امیدواریم تصمیم عاقلانه ای درباره جهاد گرفته شود."

وی همچنین درباره علاقه خود برای ماندن در جهاد به عنوان مسئول به مهر گفته بود: "من از ابتدای تاسیس جهاد در جهاد فعالیت داشتم اما در مورد این سه سال مسئولیت، به طور طبیعی سه سال گذشته را به برنامه ریزی اختصاص دادم و هم اکنون در حال نتیجه گیری از این برنامه ها هستم از این روعلاقه مند هستم فرصت پیش آید و این برنامه ها را پیگیری کنم تا به نتیجه برسد."

طیبی افزوده بود: "در هر حال هیئت امنای جهاد دانشگاهی باید عملکرد گذشته را بررسی کند و اگر تشخیص می دهد برای علمکرد بهتر جهاد دانشگاهی فرد دیگری بیاید من نیز تابع قوانین هستیم."