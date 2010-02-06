فاضلابها جاری در رودخانه های گیلان/ ورود روزانه 400تن زباله به سیاهرود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، از سوی دیگر چند سالی است که مردم شهرهای رشت و انزلی با افزایش چشمگیر کند و کاری ها در برخی از خیابانها و معابر عمومی برای ساخت سامانه های دفع فاضلاب از محل اعتبارات بانک جهانی روبرو هستند.

حال سئوال این است که اعتبارات بانک جهانی براساس چه الزاماتی برای ایجاد سامانه های دفع فاضلاب در شهر رشت و انزلی اختصاص پیدا کرده یا به عبارتی شهرهای رشت و انزلی جزو چند شهر ایران هستند که این اعتبارات را دریافت کرده اند؟

مدیرعامل آب و فاضلاب استان گیلان در پاسخ به این سئوال با اعلام اینکه شهرهای گیلان به شدت در حال توسعه هستند، گفت: تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و داشتن سامانه های دفع بهداشتی فاضلاب از الزامات شهرنشینی است.

انتقال فاضلاب شهرها از مبدا به رودخانه ها مشکلاتی برای گیلان به وجود آورده است

ناصر امینی همچنین با اعلام اینکه ایجاد سامانه دفع بهداشتی فاضلاب با توجه به شرایط خاص اقیلمی استان گیلان امری ضروری است، افزود: از سالهای گذشته انتقال فاضلاب شهرها از مبدا به رودخانه ها ریخته و مشکلاتی برای استان گیلان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: برای رفع این مشکل نیاز به ساخت تصفیه خانه، خطوط انتقال، خطوط جمع آوری و همین طور ایستگاه های پمپاژ بود که خوشبختانه این فعالیتها بعد از تشکیل شرکت آب و فاضلاب یک سرانجامی به خود گرفت اما منابع مالی مورد نیاز کفاف این حجم کارها را نمی داد.

مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به اینکه پروژه های آب و فاضلاب بسیار هزینه براست، افزود: با توجه به شرایط استان گیلان و پروژه های آغاز شده و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی که در این راستا انجام شده بود این پروژه ها به بانک جهانی معرفی شدند.

امینی ادامه داد: بعد از تلاش بسیار زیاد خوشبختانه نظر بانک جهانی برای سرمایه گذاری جلب شد و از بین شهرهای که داوطلب استفاده این تسهیلات بودند، هفت شهر پذیرفته شدند که رشت و انزلی از جمله این شهرها بود.

1500 کیلومتر در شهر رشت و انزلی از محل اعتبارات بانک جهانی تاسیسات آب و فاضلاب ایجاد می شود

به هرحال بیش از هزار و 500 کیلومتر در شهر رشت و انزلی تاسیسات آب و فاضلاب ایجاد کردن واقعا کار ساده ای نیست چرا که این شهرها به رغم داشتن بافت سنتی دارای تاسیسات بسیار زیادی بوده که در حال بهره برداری است.

در ارتباط با اصلاح و توسعه شبکه آب و آشامیدنی با توجه به توسعه شهر و رشد جمعیتی که دارد، امری اجتناب ناپذیر است پس باید این اقدامات انجام می شد تا شرکت پاسخگوی نیاز آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضلاب شهروندان باشند.

در حال حاضر شهرهای استان گیلان دارای یک شبکه سنتی دفع آبهای سطحی و در عین حال دفع فاضلاب هستند که به رودخانه های سر ریز می شود در حالیکه باید در خلال این موانع تأسیسات جدید نیز ایجاد شود که مشکلاتی از قبیل ترافیک، بارندگی و گردشگری به سختی این کار می افزاید.

این موضوع مربوط به خیلی از شهرهاست، برخی از استانهای کشور که حدود یک سال جلوتر از گیلان پروژه های بانک جهانی را شروع کرده اند به دلیل همین مشکلات آن توقعی که بود، شاید نتوانسته اند به آن برسند.

مدیرعامل آبفای گیلان در این خصوص نیز گفت: خوشبختانه با تعاملی که در استان ایجاد شد و برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده پروژه های خیلی عقب نیفتاده اما انتظار می رفت زودتر از اینها کارها به اتمام برسد.

وی در خصوص علت عقب افتادگی روند ساخت پروژه های آبفای بانک جهانی در گیلان اظهار داشت: حدود یکسال از زمان به دلیل ضرورت اخذ مجوزهای لازم در درون کشور مثل مصوبه شورای اقتصاد تا تبدیل شدن به موافقتنامه از دست رفت و افزایش قیمتها و مشکلات و تلاطمی که در بازار ایجاد کردند، باعث تاخیر در روند ساخت این پروژه ها در استان شد.

امینی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه اعتبارات بانک جهانی بلاعوض است یا اینکه باید باز پرداخت شود، اظهار داشت: این اعتبارات اصولا یک وام است که باید سود و جریمه اش پرداخت شود یعنی اگر در مهلت مقرر کارها به سامان نرسد مشمول جریمه خواهد شد البته این مربوط به کل استانهای است که از این تسهیلات استفاده کرده اند.

سامانه های دفع فاضلاب از محل وام بانک جهانی برای رفع نیازمندیهای 30 تا 50 سال طراحی شده است

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه سامانه های دفع فاضلاب که از محل وام بانک جهانی ساخته می شوند، برای رفع نیازمندی های چند سال طراحی شده است، خاطر نشان کرد: طراحی ها در بخش آب آشامیدنی و فاضلاب به خاطر اینکه هزینه های ساخت اقتصادی باشد 30 تا 50 سال لحاظ می شود، این پروژه ها نیز بر اساس همین قاعده طراحی شده اند به علاوه آنچه که بسیار مهم است رعایت مسائل فنی در دوره بهره برداری است یعنی اگر در این دوره الزامات فنی رعایت شود عمر تاسیسات افزایش می یابد.

بدین ترتیب ریزش بی رویه فاضلاب به دو رودخانه مهم شهر رشت یعنی زرجوب و گوهررود و تالاب انزلی بزرگترین رنج امروز مردم و مسئولان استان گیلان است که با بهره برداری زود هنگام پروژه های بانک جهانی این مشکل حل خواهد شد.

تالاب بین المللی انزلی به لحاظ قرار گرفتن در یک منطقه پر جمعیت، انواع گوناگون مواد آلی از طریق رودخانه های منتهی به تالاب دریافت می کند.

شهرهای رشت و انزلی به ترتیب اولین و دومین شهر بزرگ استان از لحاظ جمعیت است. رشد فزآینده جمعیت این دو شهرستان که تقریبا نیمی از جمعیت شهری استان را در خود جای داده اند بر اکوسیستم تالاب اثر سوء داشته است.

به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی شهر رشت فاضلابهای خانگی و شهری مستقیما به رودخانه های زرجوب و گوهر رود و در بندر انزلی به تالاب تخلیه می شود.

روزانه 400 تن زباله رشت، خمام و کوچصفهان به رودخانه سیاهرود وارد می شود

روزانه بیش از 400 تن زباله مربوط به شهرستانهای رشت، خمام و کوچصفهان به رودخانه سیاهرود وارد می شود و استقرار کارخانه های مختلف در حومه شهر رشت و انزلی و سرازیر شدن فاضلاب آنها به داخل رودخانه ها، در نهایت باعث آلودگی آب تالاب می شود.

تالاب انزلی در نتیجه ریزش فاضلابهای صنعتی و شهری و تخلیه آب آلوده مزارع در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

استاندار گیلان در این خصوص به خبرنگار مهر در رشت گفت: ریزش فاضلاب به رودخانه های شهر رشت و تالاب انزلی بزرگترین رنج مردم و مسئولان استان گیلان است.

روح الله قهرمانی بر لزوم ساماندهی تصفیه فاضلاب در استان تاکید کرد و افزود: با بهره مندی از تسهیلات یک هزار و 400 میلیارد ریالی بانک جهانی به طور جدی مشکل فاضلاب شهرهای رشت و انزلی رفع خواهد شد.

وی با تائید اینکه اجرای این پروژه ها برای مردم ایجاد مشکل کرده است، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، شهردار و مسئولان باید بر نحوه اجرای پروژه ها نظارت بیشتری داشته باشند.

قهرمانی با تأکید مجدد بر این نکته که هزینه یک هزار و 400 میلیارد ریالی پروژه های آب و فاضلاب در استان گیلان یک امتیاز ویژه برای این استان است از مردم تقاضای صبر و شکیبایی بیشتری کرد تا برکات این حرکت بزرگ به مردم شریف شهرهای رشت و بندر انزلی برسد.

به هر حال ساماندهی و تسریع در روند ساخت پروژه های آب و فاضلاب از محل اعتبارات بانک جهانی در شهرهای رشت و انزلی با توجه به اکوسیستم شکننده استان گیلان نیازمند عزم همگانی مردم و مسئولان است و امید می رود این پروژه هرچه سریعتر نهایی شده و از مشکلات زیست محیطی که بدلیل عدم اجرای این پروژه به منابع طبیعی استان گیلان وارد شده، جلوگیری شود.