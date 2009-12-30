شرفی‌کیا به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم سینمایی "چراغ قرمز" همچنان ادامه دارد. با اتمام مراحل فنی به احتمال فراوان این فیلم تا 10 روز دیگر آماده نمایش می‌شود.

داستان این فیلم درباره بهروز جوان ساده‌دلی است که در اثر اتفاقاتی درگیر ماجرای یک قتل می‌شود و این موضوع ماجراهایی را برای او به ‌وجود می‌آورد. فیلمنامه این فیلم سینمایی را غفاری به همراه میلاد کزازی بر اساس فیلمنامه‌ای از سعید دربندی نوشته‌اند. پوریا پورسرخ، الناز شاکردوست، مجید یاسر، انوشیروان ارجمند، نعیمه نظام‌دوست و محسن قاضی‌مرادی بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین ملکی، چهره پرداز: محسن بابایی، طراح صحنه: آتوسا قلمفرسایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مانفرد اسماعیلی، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: سعید ذهنی، صداگذار: مهران ملکوتی، منشی صحنه: افسانه قاسمی، عکس: حسن ناحی.