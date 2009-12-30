گیتا گرکانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدوین مجموعه داستانی برای کودکان گفت: پیش از این موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک مجموعه 12 جلدی "قصه‌های شب" را برای کودکان منتشر کرده که این کار به صورت گروهی و زیرنظر ناصر یوسفی و من با ویراستاری مشترکمان انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از انجام آن پروژه در حال حاضر مشغول تدوین مجموعه دیگری از داستانهای کودکان هستیم که ویژگی قصه شب بودن را ندارند و نگاهی عمومی‌تر برای انتخاب آنها داریم. در کار قبلی هر جلد برای یکماه در نظر گرفته شده بود که در آن جلد داستانهایی برای هر شب آورده شده بود.

مترجم "رفیق کشورمن کجاست" اثر مایکل مور در توضیح بیشتر این کار عنوان کرد: این 12 جلد قرار است به صورت کتاب گویا منتشر شود ولی از آنجا که آن مجموعه به داستانهایی اختصاص داشت که حال و هوای آنها بیشتر با زمان خوابیدن بچه‌ها تطابق داشت در مجموعه جدید تصمیم گرفته‌ایم داستانها دارای تمهای مختلفی چون محبت کردن، دوست داشتن همنوع، شجاعت و... باشند.

گرکانی اضافه کرد: در حال حاضر من و ناصر یوسفی مشغول گردآوری داستانها هستیم که این داستانها از بین تالیفات نویسندگان داخلی و ترجمه آثار نویسندگان خارجی از ادبیات کهن و معاصر انتخاب می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: البته زمانی که مرحله پنجساله پژوهش و تدوین "قصه های شب" را پشت سر می‌گذاشتیم مطالعات گسترده ای روی منابع مختلف برای انتخاب داستانها داشتیم و تعدادی از داستانها نیز گردآوری شد که به دلیل تطابق نداشتن با هدف آن کار در مجموعه آورده نشد که از آن داستانها در این کار بهره خواهیم برد.