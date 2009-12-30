تولید آسفالت در گرگان 26 درصد افزایش داشته است

ابراهیم کریمی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 48 هزار و 952 تن آسفالت در کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداری گرگان تولید شده است.

وی اظهار داشت: در حالیکه در همین مدت در سال گذشته میزان آسفالت تولیدی شهرداری گرگان 36 هزار و 427 تن بود که این ارقام 26 درصد رشد تولید آسفالت را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: آسفالت های تولیدی شهرداری گرگان برای روکش معابر اصلی، فرعی و ترمیم نوارهای حفاری استفاده می شود.

شهردار گرگان گفت: در یک طرح ضربتی و در ادامه نهضت آسفالت، شهرداری گرگان از نیمه آذر اقدام به مرمت خیابانهای شهر با آسفالت سرد کرده و تنها در دو هفته اول اجرای این طرح بیش از 96 تن آسفالت سرد در دو منطقه شهر مورد استفاده قرار گرفته است.

شهردار گرگان خاطرنشان کرد: تولید این نوع آسفالت و اجرای روزانه 15 تن در سطح معابر اصلی و فرعی از برنامه های شهرداری در این راستاست.

کریمی افزود: برای انجام این کار شهرداری با مجهز کردن نواحی ششگانه خدمات شهری مناطق و خریداری چهار دستگاه خودرو نیسان و دو خاور اجرای این طرح را به ناحیه واگذار کرده است.