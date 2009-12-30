مجلس نحوه رسیدگی به شکایات مناقصات را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مواد باقی مانده از لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را بررسی و این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس هیئت رسیدگی به شکایات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات در زمینه معیارها و روش های ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی که در اسناد مناقصه اعلام شده باشد، ندارد.

همچنین این هیئت در زمینه ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد و شکایاتی که یک ماه پس از انقضا اعتبار پیشنهادها به هیئت واصل شده باشد و نیز شکایات برنده مناقصه پس از قرارداد نیز از هیئت رسیدگی به شکایات رسیدگی نخواهد شد.

علاوه بر این نمایندگان در خصوص رسیدگی به شکایات شاکیان را مکلف کردند که شکایات خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیئت تسلیم کند و دبیرخانه هیئت نیز مکلف است پس از وصول شکایت، دریافت آن را کتبا اعلام کند.

با تصویب مجلس، هیئت مکلف شد در صورتی که پس از سه روز از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص بدهد مراتب را ظرف حداکثر 2 روز از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

بر این اساس دبیرخانه هیئت نیز مکلف است ظرف 5 روز کاری از زمان قبول شکایت زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین 8 تا 10 روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و آنان را برای شرکت در جلسه دعوت کند و دبیرخانه در این اعلام باید تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز هیئت نیز به دعوت شدگان اعلام شود.

با تصویب مجلس طرفین دعوا مکلف شدند تمامی مستندات مورد نیاز را تا 24 ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیئت ارائه و سند دریافت کنند.

بر اساس مصوبه مجلس خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیئت رسیدگی به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است اما خودداری مناقصه گذار یا مسئولان ذی ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیئت برای رسیدگی به شکایات شاکی مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

مجلس شورای اسلامی هیئت رسیدگی به شکایات را موظف کردند در مهلت مشخص شده در این قانون نخستین جلسه رسیدگی به شکایات را تشکیل دهد و رای خود را تا 15 روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار و به منظور بررسی بیشتر هیئت می تواند با رای اکثریت اعضا به مدت 5 تا 10 روز کاری فرایند ارجاع کار را متوقف کند.

با تصویب نمایندگان مجلس هیئت در صورت مواجهه با هر یک از جرایم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی حسب مورد به مراجع قضایی ذی صلاح یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیئت در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر در این قانون نخواهد بود.

با تصویب نمایندگان هیئت می تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا اینکه نظر خود را مبنی بر رد شکایت اعلام کند و هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه گذار بر اساس رای هیئت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

همچنین در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض منعقد شده باشد و هیئت آن را وارد تشخیص دهد موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند .

نمایندگان مجلس ضمن اینکه تمامی دستگاههای مندرج در قانون برگزاری مناقصات را مشمول این قانون کردند دستگاه مناقصه گذار را نیز مکلف کردند متن شکایت ارجاع شده به هیئت عناوین مستندات درخواستی هیئت رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند. دبیرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق مندرجات پایگاه است اما در هر صورت مسئولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه گذار است.