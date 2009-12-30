جدال ذوب آهن و صبامهر برای بازیافتن "شخصیت"

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و صبا مهر قزوین فردا (پنجشنبه ) در چارچوب هفته چهارم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور (هفته سیزدهم) در اصفهان برگزار خواهد شد.

این دو تیم مدعی هفته پیش در دیدارهای خارج از خانه مقابل لوله as شیراز و پتروشیمی بندرامام تن به شکست دادند و به راحتی خیال مهرام را برای پیشتازی در صدر جدول آسوده تر کردند.

شاگردان فرزاد کوهیان و مهران شاهین طبع که حالا خود را از بهترین جایگاه جدول رده بندی دورتر از همیشه می بینند سخت به فکر پیروزی هستند اما نه به خاطر جدول و ارتقای جایگاه در آن چون برتری با بهترین امتیاز هم آنها را به رده اول نمی رساند.

بسکتبالیست های اصفهان و قزوین از جدالی رو در روی فردای خود پیروزی می خواهند تا کمک کنند شخصیت و غرور از دست رفته شان دوباره به تیم بازگردد اما به هر حال دیدار، دیدار بسکتبال است و فقط یک برنده خواهیم داشت همانطور که در نیم فصل نخست ذوب آهن توانست در قزوین حریف میزبانش را شکست دهد.

اما در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور 4 دیدار دیگر نیز برگزار خواهد شد که طی آن در شیراز بازیکنان پتروشیمی بندر امام مقابل پاسارگاد صف آرایی می کنند. در غیاب، نناد کردزیچ که به مرخصی رفته است محمد کسایی پور هدایت ماهشهری ها را در این دیدار بر عهده خواهد داشت. همچنین در کاشان شاگردان مجید صالحی میزبان بازیکنان لوله as شیراز هستند که با وجود دور بودن از سرمربی روند خوبی را برای نتیجه گیری در پیش گرفته اند. (اسد الله کبیر به دلیل بیماری چند هفته ای است از همراهی شاگردان شیرازی اش محروم است.)

در شهرکرد بازیکنان هیئت بسکتبال این شهر به مصاف نماینده گرگان می روند که فعلا با 19 امتیاز در تعقیب صدر جدولی هاست و بالاخره اینکه در تهران دو تیم تهرانی مهرام و دانشگاه آزاد مقابل هم به میدان خواهند رفت.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* پاسارگاد شیراز - پتروشیمی بندرامام (سالن بسکتبال شهرک بعثت - ساعت 16)

* هیئت بسکتبال شهرکرد - شهرداری گرگان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)

* توزین الکتریک کاشان - لوله a.s شیراز (سالن بسکتبال کاشان - ساعت 16)

* ذوب آهن اصفهان - صبامهر قزوین (سالن بسکتبال اصفهان - ساعت 16)

* دانشگاه آزاد تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 18)

جدول رده بندی 10 تیم شرکت کننده در رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تا پیش از دیدارهای هفته چهارم از مرحله برگشت به شرح زیر است:

1- مهرام تهران (24 امتیاز)

2- ذوب‎آهن اصفهان (22 امتیاز)

3- صبامهر قزوین (21 امتیاز)

4- پتروشیمی بندرامام (19 امتیاز)

5- شهرداری گرگان (19 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (17 امتیاز)

7- لوله a.s شیراز(17 امتیاز)

8- توزین الکتریک کاشان (15 امتیاز)

9- هیئت بسکتبال شهرکرد (14 امتیاز)

10- پاسارگاد شیراز(13 امتیاز)