۹ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

در آستانه جشنواره فیلم فجر/

نسخه اولیه "دیگری" به دفتر جشنواره رسید

نسخه‌ اولیه فیلم سینمایی "دیگری" به کارگردانی مهدی رحمانی برای بازبینی به هیئت‌ انتخاب جشنواره‌ بیست‌ و هشتم فیلم فجر ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "دیگری" در استودیو اندیشه توسط بابک شکیبا مراحل پایانی صداگذاری و ترکیب صداها به شیوه SR را سپری می‌کند و همزمان ساخت موسیقی این فیلم نیز انجام می‌شود.

"دیگری" که پیش از این "جایی نزدیک زمین" نام داشت را محمدعلی نجفی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه کرده و داستان سفر ناخواسته پسری است با مردی که قرار است به زودی ناپدری‌اش شود.

فیلمنامه این فیلم سینمایی را مهران کاشانی نوشته و محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، میلاد مرادی نسب، محمدعلی میاندار، مهران رجبی، سیروس همتی، اصغر نقی‌زاده، اصغر بیچاره، فرامرز روشنایی و رویا حمزه‌لو در آن بازی کردند.

