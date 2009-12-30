شبکه اطلاعاتی آمریکا از ضعف سیستماتیک رنج می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه از هاوایی، باراک اوباما روز سه شنبه گفت که شبکه اطلاعاتی ایالات متحده در خنثی کردن حمله تروریستی به یک هواپیمای این کشور که پیش از کریسمس صورت گرفت از ضعف سیستماتیک برخوردار بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که به سرعت این ضعف را از بین خواهد برد.

روز جمعه در هواپیمایی که از آمستردام پایتخت هلند عازم دیترویت مرکز ایالت میشیگان بود یک حادثه تروریستی روی داد که در این رویداد یکی از مسافران قصد داشت این هواپیما و 278 سرنشین آن را منفجر کند.

وی گفت: اشتباهاتی در روند جمع آوری و اطلاع رسانی به دیگر سازمان های مربوطه در خصوص افراطیون و سیستم امنیت داخلی بوجود آمده که در غیر اینصورت می توانست مانع از حمله به هواپیمایی که به سوی دیترویت در حرکت بوده بشود.

وی گفت: یک ضعف سیستماتیک در این ارتباط وجود داشته که کاملاً غیر قابل قبول است این ضعف آمیخته با ضعف انسانی نیز بوده که به یک فاجعه بالقوه برای نقض امنیت کشور کمک کرده است.

وی گفت: ما نیاز به یادگیری ازاین بخش و اقدام فوری برای از بین بردن ضعف هایمان داریم زیرا امنیت و جان ما در خطر است

اوباما گفت که تحقیقات نشان از کمبودها و نگرانی های جدی است و من به عنوان رئیس جمهوری از تمامی ماموران امنیتی ، نیروهای پلیس و امنیت داخلی برای بدست آوردن منابع و ابزارهایی که برای تامین امنیت کشور نیاز است حمایت می کنم و در عین حال این وظیفه من است که مطمئن شوم آنها مسئولانه و در هر سطحی بطور مؤثر تلاش می کنند.