ترخیص واگنهای جدید مترو نیازمند 55 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محسن هاشمی اظهارکرد: اخیرا سری جدید تجهیزات و واگنهای مترو که شامل تعدادی قطار برای خطوط داخلی، تجهیزات و واگن های دو طبقه است وارد گمرک شده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم مراحل ترخیص این واگنها هم سریعا طی شود.

وی ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز برای ترخیص سری جدید تجهیزات و واگنهای مترو باید به صورت 50،50 توسط دولت و شهرداری پرداخت شود تا سری جدید قطارها هم وارد خط شوند.

هاشمی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تاکنون 25 میلیارد تومان از سهم خود را پرداخت کرده و درخواست پرداخت سهم دولت نیز به مسئولان ارسال شده است که امیدواریم دولت نیز سهم خود را سریعتر بپردازد تا بتوانیم این واگنها را از گمرک خارج کرده و برای خدمات رسانی به شهروندان آماده سازی کنیم.

وی تصریح کرد: حداکثر یک ماه پس از ترخیص، آخرین سری واگن ها نیز وارد خط خواهند شد که امیدواریم با تامین به موقع منابع و ترخیص هرچه سریعتر واگن ها تا پایان شاهد بهبود وضعیت ناوگان و خدمات رسانی به شهروندان باشیم.

هاشمی همچنین با بیان اینکه در بخش ساخت و توسعه مترو نیز سالانه امکان جذب حدود 1500 میلیارد تومان وجود دارد گفت: می توانیم بسیار سریع تر از آنچه اکنون کار می شود، توسعه مترو را دنبال کنیم اما به دلیل آنکه اعتبارات سالانه حدود 400 یا 500 میلیارد تومان است با حدود یک سوم از ظرفیت و توان واقعی خود توسعه مترو را دنبال می کنیم که امیدواریم با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی سرعت ساخت و توسعه مترو نیز افزایش یابد.