یادواره 140 شهید صالح آباد ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام در این مراسم با تسلیت شهادت حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش در صحرای کربلا گفت: احیا امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین رسول الله (ص) از اهداف قیام متعالی حضرت سید الشهدا بود .

سردار کاکی افزود: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از قیام خونین عاشوراست.

در این یادواره که با حضور قشرهای مختلف مردم، خانواده های معظم شاهد و ایثارگران و همرزمان شهدا برگزار شد، با اجرای سرود و برنامه های فرهنگی و قرائت اشعار حماسی یاد و خاطره پرشکوه شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس بخش صالح آباد گرامی داشته شد.