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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

یادواره 140 شهید صالح آباد ایلام برگزار شد

یادواره 140 شهید صالح آباد ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: یادواره 140 شهید دفاع مقدس بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین استان ایلام در این مراسم با تسلیت شهادت حضرت حسین بن علی (ع) و یاران باوفایش در صحرای کربلا گفت: احیا امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح دین رسول الله (ص) از اهداف قیام متعالی حضرت سید الشهدا بود.

سردار کاکی افزود: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از قیام خونین عاشوراست.

در این یادواره که با حضور قشرهای مختلف مردم، خانواده های معظم شاهد و ایثارگران و همرزمان شهدا برگزار شد، با اجرای سرود و برنامه های فرهنگی و قرائت اشعار حماسی یاد و خاطره پرشکوه شهیدان گلگون کفن دفاع مقدس بخش صالح آباد گرامی داشته شد.

کد مطلب 1008362

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