تأسیس دفاتر متخصصین ایرانی خارج از کشور در دانشگاهها

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: با توجه به اینکه در تلاش هستیم ارتباطات علمی و آموزشی دانشگاهها با ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور بیشتر شود به تمام دانشگاهها اعلام شده که نسبت به ایجاد دفتری تحت عنوان متخصصین ایرانی خارج از کشور یا واحدی مربوط به امور متخصصین ایرانی خارج از کشور در دانشگاه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: تاکنون 30 دانشگاه برای ایجاد این دفاتر اعلام آمادگی کرده اند و مسئول مربوطه را به وزارت علوم معرفی کرده اند.

به گزارش مهر، وزارت علوم از چندی پیش در قالب طرح سبز حضور ایرانیان متخصص خارج از کشور در دانشگاهها اقدام به همکاریهای علمی و آموزشی با ایرانیان خارج از کشور کرده و از تنی چند از این متخصصان برای همکاری دعوت به عمل آورده است.