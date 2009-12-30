نخستین نمایشگاه عکس سوگواره عاشورایی در شهمیرزاد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، این نمایشگاه صبح چهارشنبه با حضور مسئولان شهمیرزاد در کانون فرهنگی تربیتی شهید ربانیان شهمیرزاد گشایش یافت.

در این نمایشگاه عکس که با عنوان "نخستین سوگواره عکس عاشورایی شهمیرزاد" برگزار شده است، 50 قطعه عکس از عزداری مردم شهمیرزاد در روز هفتم، تاسوعا و عاشورای حسینی، آیین نخل گردانی، شیرخوارگان حسینی و عزاداری در هیئتها به نمایش گذاشته شده است.

آثار به نمایش درآمده از میان عکسهای مربوط به آیینهای سوگواری محرم سال 1385 در شهمیرزاد است که آیینهای عزاداری سید الشهدا (ع) از دریچه دوربین به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته صبحها از ساعت هشت تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 18 برای بازدید علاقمندان دایر است.