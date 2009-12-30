تولید 11 فیلم کوتاه عاشورایی در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 فیلم کوتاه و مستند با موضوع عاشورا در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شدند، تصویربرداری این 11 فیلم مستند تمام شده و در مرحله تدوین هستند.

"آواهای عاشورایی" طیبه نادری، "اقلیت‌ها در محرم" احمد حسنی‌مقدم، "تکیه کَن" محسن خان‌جهانی، "حماسه عاشورایی" میراحمد محیط طباطبایی، "حماسه محرم" محمود غفاری، "خیمه‌گاه" فریدون نجفی، "دست‌ها" هانیه مجیدی، "شیدونه" مرجان اشرفی‌زاده، "شیر و طایفه بنی‌اسد" نرگس آبیار، "قتلگاه فکه" محسن قیصری و "هنر و محرم" فاطمه مشهدی‌مهدی در این مرکز تولید می‌‌شوند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تلاش است تا برخی از آثار برگزیده تولید شده در دهه محرم 88 را در سومین همایش تصویر عاشورا که در سالن سینماحقیقت این مرکز برپا می‌شود، اکران کند.