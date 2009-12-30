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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۸

عضویت 490 هنرمند و روزنامه نگار در صندوق حمایت از هنرمندان خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مسئول صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان خراسان شمالی گفت: تا کنون 492 هنرمند، روزنامه نگار و نویسنده به عضویت صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان در آمدند.

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از این تعداد 201 نفر در رشته های فرهنگی و 291 نفر نیز در رشته های هنری  به عضویت صندوق در آمدند.

وی اظهار داشت: این صندوق با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از سال 86 به عنوان دوازدهمین استان فعالیت حمایتی خود را از اصحاب فرهنگ و هنر آغاز کرد.

وی تعداد بیمه شدگان صندوق را 77 نفر عنوان و بیان کرد: 42 نفر در رشته های فرهنگی و 35 نفر نیز در رشته های هنری هستند.

رحیمی حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و نویسندگان را هدف از تاسیس این صندوق عنوان کرد.

وی در ادامه از فعالیت 23 آموزشگاه آزاد هنری در شهرستان بجنورد خبر داد.

وی افزود: از این تعداد دو آموزشگاه آزاد سینمایی، دو آموزشگاه موسیقی، یک آموزشگاه انیمیشن و نیز 18 آموزشگاه هنرهای تجسمی شامل نقاشی و طراحی در شهرستان بجنورد مشغول به  فعالیت هستند. 

کد مطلب 1008402

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