9 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بن یارانه ای دریافت می کنند

سیامک ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از اهدای بن یارانه ای به خانواده های تحت حمایت این نهاد به اقشار آسیب پذیر در سراسر کشور خبر داد و افزود: اهدای بنهای یارانه ای یکی از برنامه های مهم دولت در سال جاری است که در صورت اجرایی شدن آن، مددجویان تحت پوشش بهزیستی را نیز شامل می شود.

وی ادامه داد: طرح بیمه روستایی، به خصوص بیمه زنان سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد در روستاها از دیگر طرحهای مهمی هستند که با هدف ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان و استفاده آنان از مزایای خدمات درمانی صورت می گیرد.

این مسئول، طرح اکرام ایتام را یکی از طرحهای امدادرسانی به کودکان بی بضاعت دانست که همه ساله به اجرا گذاشته می شود.

ابراهیمی بیان کرد: در این طرح افراد داوطلب می توانند با حمایتهای مالی و معنوی خود از یک یا چند کودک یتیم، سرپرستی آنها را برعهده بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد ایتام تحت پوشش در طرح اکرام بسیار زیاد است که این امر بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون 13 شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران به منظور اجرای این طرح مهم آماده ارائه خدمات هستند.

ابراهیمی اضافه کرد: هم اکنون بیش از هفت هزار یتیم، تحت پوشش حمایتهای مالی و معنوی خیرین و نیکوکاران غرب استان تهران قرار دارند.