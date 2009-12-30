به گزارش خبرگزاری مهر، داراب ریاحی اظهار داشت: وزنه برداری از گذشته های دور در کنار کشتی برای ایران افتخار آفریده و جزو پرافتخارترین رشته های ورزشی کشورمان است. همین موضوع مسئولیت من و کادر جدید فدراسیون را سنگین تر می کند، چرا که انتظارات از این رشته ورزشی بسیار بالاست.

وی ادامه داد: خوشبختانه تجربه لازم و شناخت کافی نسبت به این رشته و پتانسیل موجود در آن را دارم و مطمئنم اگر اهالی این خانواده آرامش، همدلی و اتحاد لازم را داشته باشند می توانیم بار دیگر این رشته را به اوج برسانیم.

ریاحی با اشاره به برنامه های فدراسیون و اولویت ها اظهار داشت: در وهله اول باید هیئت رئیسه و کمیته های منسجم و قدرتمندی را تشکیل دهیم سپس با چینش مربیانی با تجربه و آگاه به علم روز زمینه برپایی اردوها در کلیه رده های سنی را فراهم سازیم. برپایی کلاس های آموزشی در کلیه امور بخصوص کنترل دوپینگ ، رسیدگی به امور استان ها و بررسی کمبودها و کاستی های آنان، بازنگری در نحوه برپایی لیگ نیز از دیگر اولویت های فدراسیون به شمار می آید.

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری حمایت سازمان و کمیته المپیک را لازمه موفقیت دوباره این رشته دانست و گفت: سال بسیار سخت و شلوغی را پیش رو داریم که حضوری موفق در بازی های آسیایی گوانگژو و المپیک نوجوانان سنگاپور مهم ترین اهداف میدانی ما به حساب می آیند. سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک قول مساعدت و همکاری ویژه ای به فدراسیون داده اند که مطمئنا با حمایت آنان برنامه های تنظیمی را به دقت پیاده خواهیم کرد و یقین بدانید که در آینده ای نه چندان دور خبرهای خوشی از این رشته خواهید شنید.