به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای "اتاق صعود" رضا فرهمند، "انگار باید به مرگ احترام گذاشت" فرشید اخلاقیپور، "در جستجو" سوسن بیانی، "روز پایان" نرگس آبیار، "روسریهای رنگی ما" کار گروهی "زندگی در کسوف" فتحالله امیری ، "سپیده علم کشید" رضا مجلسی، "شیر صحرا" پناه بر خدا رضایی، "فصلی دیگر" به کارگردانی آزاده بی زار گیتی، "فقط کمی نور" سیدحامد نوبری و "قاب خالی" امین قدمی در این بخش از جشنواره رقابت میکنند.
سایر مستندهای کوتاه و نمیه بلند بخش چشم واقعیت عبارتند از "کاریز" سعید زارعیان، "کلاس تشکیل میشود" جلال نصیری هانیس، "کلاه شیشهای" محسن خان جهانی، "گمشدهها" الهام حسینزاده، "لیکو" محمدعلی هاشمزهی، "مرد و دبه" کیوان کریمی، "مرغ سحر" مهدی باقری، "نیمروزان" محسن رمضانزاده ، "و من مسافرم ..." لقمان خالدی و"هزار داستان امیر جاهد" منوچهر بشیری و "یار دبستانی من" محسن خان جهانی.
تهیهکنندگان فیلمهای این بخش در اسرع وقت نسخه دی وی کم اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در این بخش از جشنواره یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند اهدا میشود.
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