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۱۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۵۱

گزارشهاي اختصاصي" مهر" از جام ملتهاي آسيا - چين (270)

برانكو: ضربه گل محمدي غيرحرفه اي بود

برانكو ايوانكوويچ درگفتگو باسايت كنفدراسيون فوتبال آسيا ضربه پنالتي يحيي گل محمدي درديدارمقابل چين راغيرحرفه اي خواند.

به گزارش خبرنگار" مهر" برانكوايوانكوويچ سرمربي تيم فوتبال كشورمان با بيان مطلب فوق افزود: گل محمدي درزدن ضربه خود غيرحرفه اي عمل كرد ودرهنگام زدن آن نميدانست كه مي خواهد چگونه به توپ ضربه بزند.

وي با بيان اينكه شب گذشته را تا صبح بيداربوده خاطرنشان كرد: شرايط بدي برتيم حاكم بود وتيم ايران براي رسيدن به فينال بسيار نزديك شده بود، اما درزدن پنالتي بخت واقبال حرف اول را مي زند، ضمن اينكه هر5 بازيكن پنالتي زن ايران ازجمله بازيكنان خوب هستند كه كه ازهر100 ضربه خود 89 تاي آن را به گل تبديل مي كنند. درعين حال اگرضربه مبعلي يكي دوسانتي مترپايين تر زده شده بود، الان تيم ايران درفينال قرارداشت.

کد مطلب 100844

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