25 میلیارد ریال به نیازمندان ایلامی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین فرزام ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مشارکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در کمک به نیازمندان 100 درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: این میزان کمک در قالب صدقات، زکات، طرح اکرام به ایتام، اطعام به نیازمندان، جشن عاطفه ها، طرح برکت و احسان زائر از سوی مردم نوعدوست اهدا شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه کمکهای جمع آوری شده از مردم صرف خدمات درمانی، تحصیلی، تامین جهیزیه، مسکن و مستمری مددجویان تحت پوشش خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام، کمک مردم و نیکوکاران برای خدمات مطلوب به مددجویان ضروری است.

فرزام عنوان کرد: بیش از 107 هزار نفر در اسیتان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.