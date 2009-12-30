سپاهان در اندیشه متوقف کردن شهرداری/ کار سخت برق در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از فردا(پنجشنبه) با برگزاری 7 دیدار در گروه "الف" آغاز می شود که در مهمترین دیدار تیم فوتبال شهرداری تبریز صدرنشین این گروه در اصفهان میهمان سپاهان نوین است، تیمی که در هفته‌های اخیر عملکرد خوبی ندارد و برای کاهش اختلاف امتیازش با تیم‌های بالانشین باید مقابل تیم صدرنشین گروه خود به پیروزی دست یابد.

از سوی دیگر در مهمترین مسابقه گروه "ب" روز جمعه تیم برق شیراز در هرمزگان میهمان تیم آلومینیوم است که قطعا از دست دادن امتیاز در این دیدار حتی می تواند این تیم شیرازی را از صدرنشینی دور کند.

برنامه مسابقات هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 10/10/88

* مس رفسنجان - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدانوش آباد رفسنجان

* پیام خراسان - شهرک صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* شاهین اهواز - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان نوین اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه پلی اکریل اصفهان

* تربیت یزد - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

* پیام مخابرات فارس - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

* اتکا گلستان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی گرگان

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 26 امتیاز

2- نفت آبادان 18 امتیاز(تفاضل گل 5+)

3- اتکای گلستان 18 امتیاز(یک بازی کمتر - تفاضل گل 5+)

4- تربیت یزد 16 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 7 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

جمعه 11/10/88

* آلومینیوم هرمزگان - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* پتروشیمی تبریز - کوثر لرستان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* نفت تهران - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه امیرآباد تهران

* گل گهر سیرجان - مهرکام پارس تهران، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

* نساجی قائمشهر - شن سا اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* مس سرچشمه کرمان - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه

* داماش گیلان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه سردار جنگل رشت

جدول رده بندی گروه ب:

1- برق شیراز 21 امتیاز

2- نفت تهران 19 امتیاز

3- داماش گیلان 17 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- آلومینیوم هرمزگان 17 امتیاز - تفاضل گل 2+

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11- فولاداهواز 11 امتیاز - تفاضل گل 2-

12- پتروشیمی تبریز 11 امتیاز - تفاضل گل 3-

13- کوثر لرستان 9 امتیاز

14- گل گهر سیرجان 5 امتیاز