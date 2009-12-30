روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها هتک حرمت به عاشورا را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه روسای دانشگاهها آمده است: محرم ماه قیام حق و حقیقت در برابر باطل و ماه جانفشانی بندگان صالح و آزاده در راه معبود بی‌همتاست ماهی است که شریف ترین انسان های مجاهد، عارفانه رو به سوی حق نمودند و با خلق صحنه هایی بی نظیر در راه حضرت حق جلّ جلاله نه تنها انسان ها که ملائک آسمان را به حیرت واداشتند و بدین سان انسان را لباس آبرو و شرف و فخر در ملک و ملکوت پوشاندند.

آری! عاشورای حسینی اوج این حرکت الهی است که حسین بن علی (ع)، با خلق آن قدم در راهی گذاشت تا ایمان راستین و عقیده پاک برای همیشه تاریخ جاودانه بماند و قیام حسینی همواره سرمشق تمام حرکت‌های حق طلبانه و آزادی خواهانه عالم شود. برای دلدادگان به شخصیت و منش آن حضرت روشن است که علم عالمان راستین، جد و جهد مجاهدان و شعر و شور شاعران انقلابی جز به برکت عاشورای حضرت اباعبدالله (ع) و اصحاب باوفایش نبوده و رمز موفقیت ملت‌های آزاده جز به تأسی از درس‌های عاشورا نبوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: حضرت امام (ره) که درس عاشورا را به خوبی آموخته بود، حرکت و پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون زنده نگه داشتن شعائر دینی و به ویژه محرم و صفر می دانست و بالاتر از آن زنده نگه داشتن مکتب اسلام را به محرم و صفر نسبت می‌داد در واقع خاستگاه عاشورایی نظام مقدس جمهوری اسلامی پیوندی ناگسستنی میان حق‌ طلبان عاشورایی در سراسر جهان با نظام اسلامی ایجاد کرده است. بر همگان واضح و روشن است که همین پیوند میان مکتب سرخ عاشورایی و نظام اسلامی رمز فائق آمدن بر موانع و تهدیدات دشمنان و بدخواهان ملت ایران در سه دهه گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که دشمنان انقلاب را در دستیابی به مقاصدشان ناکام گذاشته است.

از آنجا که مطابق اصل "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا" همواره دشمنان مکتب اسلام در همه زمان‌ ها به دنبال ضربه زدن به آموزه‌های اصیل اسلامی هستند، نظام اسلامی ایران نیز در طول عمر سه دهه خویش با خدعه و نیرنگ‌ های بدخواهان این نظام مقدس مواجه بوده، و شاهد حرکات موذیانه آنها بوده است گرچه به برکت اسلام عزیز این گزندها نتوانسته است آسیبی به پیکره این نظام مقدس وارد کند.

روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها در این بیانیه آورده اند: امروز نیز که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی خطای تاریخی خود را تکرار کرده ‌اند و این بار اصول اساسی انقلاب یعنی آموزه‌ های اصیل اسلامی و مهم‌ تر از همه عاشورای حسینی را که خمیرمایه پیروزی انقلاب بوده است را زیر سؤال برده و اقدام به اهانت و حرمت‌شکنی به ساحت مقدس سرور و سالار شهیدان کرده‌اند، پای در رکاب امویان آن زمان گذاشته ‌اند که در ضدیت خویش با اسلام از هیچ امری دریغ نورزیدند؛ همان‌ها که بالاترین اهانت‌ها را نسبت به حضرت ابی‌عبدا... (ع) و خاندان مطهرش روا داشتند.

در این بیانیه آمده است: ما رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان و بیعت مجدد با ولی فقیه ‌مان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این حرکات ناشایست و موذیانه که بی‌شک از جانب دول استکباری هدایت و حمایت می‌شود را صریحا و شدیدا محکوم کرده و همگام و همصدا با دیگر اقشار ملت هوشیار و انقلابی ایران خواستار عکس العمل جدی مراجع و نهادهای مربوطه مبنی بر رسیدگی و محاکمه عوامل آن هستیم.