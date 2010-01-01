افزایش رشته های علوم پزشکی برای پذیرش بومی در کنکور سراسری

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به میزان رشته هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد ما توانسته ایم در هشت رشته حدود 80 درصد پذیرش بومی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به ایجاد رشته های علوم پزشکی و پوشش این رشته ها در همه دانشگاهها، رشته علوم آزمایشگاهی نیز از این پس به صورت بومی پذیرش می شود.

ضیایی گفت: قوانین بومی گزینی همچون سال گذشته خواهد بود و آخرین تصمیمات در این زمینه نیز بر اساس مصوبات قانونی اعمال می شود.

به گزارش مهر، هشت رشته علوم پزشکی به دلیل وجود آنها در همه دانشگاههای علوم پزشکی در کنکور پذیرش بومی دارند. رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و فوریت های پزشکی از جمله این رشته ها بوده اند.