مخالفت وزير دفاع افغانستان با انتخاب كرزاي براي انتخابات رياست جمهوري

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، قاسم فهيم كه يكي از فرماندهان قدرتمند افغانستان محسوب مي شود و بعد از سقوط رژيم طالبان در اواخر سال 2001 به عنوان معاون اول حامد كرزاي رئيس دولت اتقالي اين كشور انتخاب شد گفت كه وي از رقابت يونس قانوني در انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه قرار است نهم اكتبر برگزار شود حمايت خواهد كرد .



فهيم در يك كنفرانس خبري گفت : من به كرزاي گفتم كه اگر مي خواهد از انتخابات افغانستان به نفع خودش استفاده كند دچار اشتباه بزرگي شده است اما او اين اشتباه را مرتكب شده است .



وي افزود : من ، دكتر عبدالله عبدالله وزير امور خارجه و بيشتر وزراء از نامزدي يونس قانوني براي پست رياست جمهوري حمايت مي كنيم .



روابط فهيم و كرزاي اززماني دچار تشنج شد كه كرزاي از انتخاب او به عنوان معاون اول خود خود داري كرد و برادر احمد شاه مسعود قهرمان ملي اين كشور را براي اين پست در نظر گرفت .



وزير دفاع افغانستان با اشاره به اين مطلب كه اين كار وي ما را مصمم كرد كه كانديداي مورد نظر خودمان را داشته باشيم ادعا كرد كه تعداد زيادي از مجاهدين افغاني ، اعضاي اتحاد شمال و بيشتر وزراء دولت موقت افغانستان از قانوني حمايت خواهند كرد .



فهيم از وارثان مبارزه مسلحانه اتحاد شمال با رژيم طالبان است كه در سقوط اين رژيم به نظاميان آمريكايي كمك زيادي كردند .





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