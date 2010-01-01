مدیریت واحد شهری حفاریها بجنورد را کاهش می دهد

محسن تیمورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: طرح مدیریت واحد شهری به عنوان یک پروژه ملی درحال مطالعه و بررسی وزارت کشور است.

وی اظهار داشت: این طرح به منظور اصلاح فضای کالبدی و عمرانی شهرها و انسجام شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز در انجام حفاری ها، زیر نظر شهرداری ها اجرا می شود.

تیمورزاده بیان داشت: در شهرستان بجنورد به علت داشتن فرسوده ترین تاسیسات انتقال آب در سطح خراسان بزرگ، سالانه دو برابر بودجه این شهر صرف زیرسازی و بازسازی حفاری ناشی از این تاسیسات می شود.

سرپرست شهرداری بجنورد گفت: طرح مذکور در صورت تصویب، به صورت پایلوت در برخی استان ها اجرا خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت قرار گرفتن شهرستان بجنورد در فهرست 10 شهر طرح کشوری مدیریت واحد شهری، سازمانهای مربوطه براساس برنامه زمانبندی شده کلیه عملیات و حفاری مصوب در این طرح را در شهر بجنورد اجرا و پس از استعلام نهایی نسبت به آسفالت آن اقدام می کنند.

تیمورزاده تصریح کرد: اعتبارات سازمان هایی که زیر نظر شهرداری قرار می گیرند به صورت محلی و منطقه ای تخصیص خواهد یافت.