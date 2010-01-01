جلوگیری از تاخیر در پرداخت اقساط شرکتهای واگذار شده

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر درباره تاخیر در پرداخت اقساط برخی از خریداران سهام شرکتهای دولتی، از تدوین آئین نامه ای در این خصوص خبرداد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از تعویق پرداخت اقساط شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی یا تعاونی برنامه‌ریزی و تدابیری اتخاذ کرده است.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این آئین نامه، خریداران سهام شرکتهای دولتی با دریافت مجوز و پرداخت سود فروش اقساطی، می توانند اقساط خود را برای یک دوره 6 ماهه به تاخیر بیاندازند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شرکتهایی که واگذار می شوند و از طریق مزایده به فروش می رسند، باید حتما مدیریت آنها نیز به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: اینگونه نیست که مدیریت این شرکتها توسط دولت تعیین شود.

غلامی عنوان کرد: ممکن است در بخش کارگزاری سهام عدالت برای مدتی مدیریت از بخش دولتی تعیین شود، اما در سایر بخشها اینچنین نیست. در بحث کارگزاری سهام عدالت، سهام دولت مطرح بود که با انحلال کارگزاری سهام عدالت، سهام به شرکتهای سرمایه گذاری استانی منتقل شد.