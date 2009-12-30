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۹ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

به دستور رئیس جمهور؛

هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفت

هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار گرفت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت:‌ به دستور رئیس جمهور بیش از هزار میلیارد تومان خط اعتباری جدید در تسهیلات مسکن در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، جواد حق شناس پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران بنیاد مسکن و بانک مسکن مازندران اظهار داشت:‌ این اعتبارات جدید از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده و در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است.

وی افزود: اعتبارات جدید علاوه بر 33 هزار میلیارد تومان اعتبارات گذشته است.

حق شناس به مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر اشاره کرد  و یادآور شد: تاکنون بنیاد مسکن در بازسازی سه میلیون واحد مسکونی روستایی و شهری مشارکت داشته است.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن اقدامات موثری در بازسازی مناطق آسیب دیده انجام داده است، تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تلاش می کند با همکاری عوامل موثری دیگر نظیر بانک مسکن جایگاه مسکن مردم را به جایگاه واقعی خود برساند.

کد مطلب 1008516

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