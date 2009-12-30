550 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور پایان کار دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عزیز الله مهدیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران بنیاد مسکن و بانک مسکن مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهارم سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی باید نوسازی شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد واحدهای مسکونی روستایی بر اساس سرشماری سال 82 در برابر سوانح غیر مقاوم هستند، اظهار داشت:‌ در سال اول برنامه چهارم 200 هزار واحد مسکونی محقق شد اما در سال 86 از 300 هزار واحد پیش بینی شده تنها 200 هزار واحد مسکونی نوسازی شد.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام اینکه در سال گذشته 300 هزار واحد مسکونی برای نوسازی پیش بینی شد، تصریح کرد: این امر به علت مشکلات تسهیلات بانکی تنها 140 هزار واحد مسکونی روستایی عقد قرار داد شد.

به گفته وی، 200 هزار واحد مسکونی برای نوسازی نیز برای سال جاری پیش بینی شد که با افزوده شدن 13 هزار واحد جنوب کرمان این میزان به 213 هزار واحد مسکونی افزایش یافت که بیش از 10 هزار واحد مسکونی عقد قرارداد شد.

وی افزود:‌ در چهار سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی از سوی بانکها پرداخت شده است.

مهدیان با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکونی نیز پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه پنجم هیچ واحد مسکونی غیر مقاوم در کشور وجود نخواهد داشت.