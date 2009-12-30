دانشگاه صنعتی شریف حرمت شکنی در عاشورای حسینی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف در این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدامات حرمت شکنانه و توهین به مقدسات دینی در روز ششم دی ماه، مصادف با عاشورای حسینی، چنین اقدامات و شعارها را منافی مصالح ملی دانسته و آنها را مستقیما در خدمت به بیگانگان و مستکبرین می داند.

در ادامه بیانیه دانشگاه صنعتی شریف آمده است: همچنین از همه فعالین سیاسی درخواست می شود در رابطه با آنچه واقع شد، روشنگری کرده و اجازه ندهند از اختلاف سلیقه های سیاسی داخلی، بر خلاف مصالح مسلمین بهره برداری شود و حق و باطل ممزوج شود تا بدین وسیله طرح ها و نقشه های پشت پرده دشمنان کشور نقش بر آب گردد.