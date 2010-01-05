اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی ادامه دارد/ آبهای هدر رفته باید تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، چهارمحال و بختیاری سرزمینی مرتفع در فلات مرکزی ایران است و قلمرو این استان ۱۶ هزار و 403 کیلومتر مربع و بیست و دومین استان کشور از نظر مساحت است.

این استان از شمال و مشرق به اصفهان، از مغرب به خوزستان، از جنوب به کهگیلویه و بویراحمد و از سمت شمال غربی به لرستان محدود می‌شود.

استان چهارمحال و بختیاری با توجه به اینکه پر آب ترین استان در کشور است و حدود 11 درصد آب کشور در این استان وجود دارد اما در عین حال این استان خشک ترین استان کشور نیز هست به نحوی که هر چند سال یکبار دچار خشکسالی شدید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در سال گذشته این استان 75 درصد کاهش بارندگی داشته است.

سعادت الله عباسی افزود: 45 درصد بارش بهاره در استان کاهش داشته است و تبعات بارش برف کم در استان باعث بیلان منفی 9 دشت از 10 دشت استان شده است.

وی با بیان اینکه آب مصرفی در آبهای زیرزمینی این استان 70 تا 75 درصد کاهش پیدا کرده است، بیان داشت: ما در تمامی مصارف خود بیشتر از آبهای زیرزمینی استفاده می کنیم نه از آبهای جاری.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این استان خشک است به طور قطع تا چند سال آینده با مشکل خشکسالی مواجه هستیم.

عباسی با بیان اینکه دشت خان میرزا بزرگترین دشت این استان است، اذعان داشت: به دلیل خشکسالی و استفاده و برداشت بی رویه از آب، این دشت نیز بیلان منفی پیدا کرده و چاه های اطراف آن خشک و آب آن هم رو به شوری است و با توجه به شوری آب در این منطقه در کشت حبوبات نیز مشکل بوجود آمده است.

وی با بیان اینکه امسال خسارت خشکسالی زیادی به این استان وارد شده است، تصریح کرد: این میزان اعتبار خسارت به دلیل عدم کشت و کار، خشک شدن چاه ها و...است و این اعتبار که هم اکنون به خشکسالی اختصاص یافته است به هیچ وجه جوابگوی بخش کشاورزی نیست.

عباسی یادآور شد: در سال جاری، اعتبار اختصاصی به خشکسالی استان در مجموع 15 میلیارد تومان بوده است که از این میزان 65 درصد به بخش کشاورزی برای اجرای آبیاری تحت فشار، خرید لوله و آبرسانی سیار به باغات و شرب دامداران و عشایر و تمدید وام کشاورزان در سال جاری است.

وی با بیان اینکه این اعتبار جوابگوی نیاز خشکسالی استان نیست، بیان داشت: در سال گذشته 46 میلیارد تومان به بخش کشاورزی در بحث خشکسالی اختصاص داده شد که بابت یارانه کود و سم و بذر، مرمت قنوات و چشمه، صندوق بیمه، کانال کشاورزی، خرید لوله، آبرسانی سیار و اجرای آبیاری تحت فشار هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه در حاشیه زاینده رود هیچ گونه مشکلی در زمینه خشکسالی نداشتیم اما در منطقه بروجن و ابواسحاق لردگان بیش از 50 هزار هکتار زمین دچار کم آبی و تنش خشکسالی شدند که این زمین هیچ ثمره ای برای استان نداشتند و این میزان درخت به صورت سیار آبرسانی شدند تا درخت های موجود خشک نشوند.

وی بیان داشت: اقداماتی از قبیل اجرای آبیاری قطره ای و بارانی برای سه هزار هکتار زمین انجام شده که با این روش آبیاری تا 70 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.

عباسی با اشاره به اقدامات سال جاری خاطرنشان کرد: ادامه روند آبیاری تحت فشار، اجرای الگوی کشت گیاهان و محصولات کم آب همانند گندم، کلزا، جو و جلوگیری از کشت محصولات پر آب مثل برنج در استان ضروری است.

عکس تزئینی است

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد بیان داشت: حدود 9 میلیارد تومان در بخش کشاورزی اختصاص داده شده است و در مرحله اول 15 میلیارد تومان به بخش خشکسالی استان اختصاص داده شده است.

ستار فرهادی افزود: در سال گذشته 54 میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده که امسال نسبت به اعتبار خشکسالی در سال گذشته کاهش داشته است و این اعتبارات برای بخش کشاورزی کافی نیست.

وی با بیان اینکه این استان دچار خشکسالی هیدرولوژی شده است و باید اقداماتی در این استان صورت گیرد تا آبهای زیرزمینی به هدر رفته در این دوسال را تامین کند، تصریح کرد: گرچه اگر در سال جاری از نزولات بارانی خوبی بهره مند باشیم خشکسالی تا حدی برطرف می شود اما اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی که دامان استان چهارمحال و بختیاری را گرفته است تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: باید اقداماتی که قرار است در زمینه رفع خشکسالی صورت گیرد در قالب برنامه های بلندمدت باشد که این کار با این میزان اعتباراتی که به مشکل خشکسالی اختصاص داده می شود، امکان پذیر نیست و نمی توان کارهای بلند مدت زیادی در این استان انجام داد.

فرهادی با بیان اینکه اگر امسال ما از سال زراعی آبی خوبی برخوردار شویم و به حد نرمال برسیم احتمال این می رود تا چند سال آینده بتوانیم برداشت خوب داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این برداشت خوب در صورتی امکان پذیر است که آبهای روان را کنترل کنیم و احداث بندهای خاکی را نیز در دستور کار داشته باشیم.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد تصریح کرد: در سال زراعی جاری از اول مهر ماه تا اوایل دی ماه در این استان بارش خوبی در سطح استان داشتیم.

شاهرخ پارسا افزود: در سطح استان، میزان بارندگی در شهرستان شهرکرد 180 میلی متر، بروجن 168 میلی متر، فارسان 271میلی متر، اردل 252 میلی متر، لردگان 305 میلی متر و کوهرنگ 545 میلی متر بارش به صورت برف و باران بوده است.

وی با بیان اینکه بارش باران و برف در استان افزایش داشته است، بیان کرد: بارش باران نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریبا 2.5 برابر بوده است.

وی با بیان اینکه بارش های استان نسبت به میانگین بلند مدت 38 درصد از حد نرمال افزایش داشته است، بیان داشت: اگر ایستگاه هواشناسی کوهرنگ را به عنوان ایستگاه شاخص برفگیر در استان در نظر بگیریم پوشش برف در روی زمین در استان قدری بیشتر از حد نرمال است.

وی با بیان اینکه امسال بارشهای بهاره و و بارش پاییزه و زمستانه بر اساس پیش بینی انجام شده محقق شده است، یادآور شد: نباید نسبت به عدم جبران ذخایر آبی در استان غافل شویم زیرا از سال 86 تا 87 خشکسالی سختی را پشت سر گذاشته ایم به طوری که سطح برخورد با آب 15- 16 متر کاهش را نشان می دهد.

پارسا خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری درگیر خشکسالی هیدرولوژیکی ( آب شناسی) است و چند سال متوالی پر آب نیاز است تا کاهش ذخایر آبهای زیرزمینی جبران شود.

وی با بیان اینکه باید در مدیریت منابع آب و اصلاح کشت، الگوی کشت را رعایت کرد، بیان داشت: حد نرمال در استان 176میلی متر است و در حال حاضر بارش باران در استان از حد نرمال بالاتراست و مردم باید در خصوص رعایت الگوی مصرف آب در استان تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا با مشکلات بیشتری از خشکسالی مواجه نشویم.