به ‌گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدزاده‌ نودهی، آیدین خانکشی‌پور، مصطفی چوبتراش‌زاده و نسیم پیرهادی با بیش از 30 تابلو نقاشی که فیگوراتیو بوده و با تکنیک چاپ، آکریلیک و ترکیب مواد اجرا شده‌اند، به ‌صورت گروهی در گالری‌های الهیه و پاسارگاد شرکت می‌کنند.

گالری ملک نیز به نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های محمد غفوری‌منش اختصاص پیدا کرده است. نمایشگاههای یادشده از 12 تا 22 دی‌ماه از ساعت 11 تا 21 در خانه هنر واقع در خیابان دکتر شریعتی، تقاطع اتوبان صدر، شماره 1716 دایر است.

بخشی از عواید این نمایشگاه‌ نقاشی، همچون سایر نمایشگاه‌هایی که تاکنون در خانه هنر برپا می‌شود، به پروژه‌های مبارزه با گرسنگی برنامه جهانی غذا اختصاص پیدا می‌کند.