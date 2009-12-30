میزان مطالبات بانکهای کشور 40 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حمیدرضا رحیم نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران بنیاد مسکن و بانک مسکن مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عدم پرداخت اقساط بانک ها، مردم را از استفاده از تسهیلات بانکی محروم کرده است.

وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانکی در روستاها بیداد می کند، تصریح کرد: ‌میزان مطالبات معوق بانک مسکن در روستاهای مازندران حدود 800 فقره است و همه آنان نیز سررسید اقساط نیز گذشته است.

مدیر امور شعب بانک مسکن مازندران یادآور شد: عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یکی از نگرانی های جدی سیستم بانکی کشور است که به روستاها نیز سرایت کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش جدیت دولت در حمایت از اقشار ضعیف به ویژه روستایی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت:‌ سیستم بانکی در جامعه به عنوان قلب تپنده محسوب شده و در صورت ایجاد نارسایی در آن و تزریق بی حساب و کتاب پول به جامعه کشور دچار مشکل خواهد شد.

به گفته وی، سختگیری در پرداخت تسهیلات بانکی در برخی مواقع به علت نگرانی از ایجاد نارسایی هایی که با نظارت دقیق بنیاد مسکن این مشکل در این حوزه وجود نخواهد داشت.

رحیم نژاد در خصوص مشکلات بانک مسکن در پرداخت تسهیلات بانکی روستایی گفت:‌ پرداخت غیرواقعی تسهیلات، عدم ارزیابی مناسب و ساکنین روستاهای حاشیه نوار ساحلی که روستایی نیستند و در واقع خوش نشین هستند از مشکلات بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی روستایی در استان است.

وی افزود: بی اطلاعی برخی از دهیاران از قوانین ظریف ثبتی مشکلات خاصی را برای بانکها به وجود آورده است.