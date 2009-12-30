آغاز بهره برداری از 500 کیلومتر خط لوله جدید انتقال گاز

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا غریبی درباره راه اندازی طرحهای جدید گازی با بیان اینکه هم اکنون تزریق گاز خط انتقال گاز هشتم سراسری از ابرکوه تا خط پنجم تهران به طول تقریبی 465 کیلومتر انجام شده است، گفت: شرکت ملی گاز با هدف توسعه شبکه انتقال گاز در مناطق شمال و شمالشرق کشور، طرح خط انتقال گاز هشتم سراسری را به طول یکهزار و 56 کیلومتر و قطر 56 اینچ در مدار بهره برداری قرار داده است.

به گفته این مقام مسئول ظرفیت نهائی این خط لوله را 110 میلیون متر مکعب در روز برای انتقال گاز بخشی از میدان پارس جنوبی و کنگان تا غرب دریاچه نمک استان قم طراحی و ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران افزود: فاز اول این خط انتقال گاز از پالایشگاه تا ابرکوه استان یزد به طول 545 کیلومتر به بهره برداری رسیده و تزریق گاز از ابرکوه تا خط پنجم تهران در نزدیکی نیزار قم به طول 465 کیلومتر آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه این بخش از خط انتقال گاز برای تأمین گاز مورد نیاز اصفهان و شهرهای مسیر با اتصال به خط پنجم تهران ساخته شده است، بیان کرد: همچنین با بهره برداری از این خط لوله امکان تأمین قسمتی از گاز مورد نیاز شهر تهران و تقویت سامانه گاز شمال و شمالشرق کشور را نیز فراهم می شود.

راه اندازی خط لوله گاز کوهین – لوشان

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه با اشاره به تزریق گاز در ادامه خط انتقال گاز سوم سراسری از کوهین تا لوشان به طول 28 کیلومتر، تصریح کرد: به منظور انتقال بخشی از گاز تولیدی پالایشگاههای پارس جنوبی و تقویت سامانه انتقال گاز در شمال و شمالغرب کشور، ادامه خط سوم سراسری از ساوه تا لاکان رشت طول 275 کیلومتر و قطر 56 اینچ طراحی شده است.

غریبی با بیان اینکه فاز اول این خط انتقال گاز در سالهای قبل از ساوه تا کوهین قزوین به طول 162 کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود، گفت: همچنین در ادامه بخش دیگری از این خط از کوهین تا لوشان به طول 28 کیلومتر در دی ماه امسال تزریق گاز شده است.