سرشماری پرندگان مهاجر در خوزستان آغاز شد

عادل مولا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این طرح به منظور جمع آوری اطلاعات درباره مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی به استان خوزستان در تالاب ها و آبگیرهای ‌شادگان، میانگران، هورالعظیم، بامدژ و سایر حوزه‌های آبگیر طبیعی و مصنوعی استان اجرا می شود.

مولا افزود: سرشماری پرندگان بر اساس استانداردهای بین المللی با کمک کارشناسان محیط زیست و با استفاده از دوربینهای چشمی و تلسکوب به مدت یک ماه اجرا می شود.

وی با اشاره به شناسایی 495 گونه پرنده در کشور گفت: از این تعداد تاکنون 259 گونه پرنده در خوزستان شناسایی شده است.



معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست خوزستان افزود: اردک مرمری، غاز پیشانی سفید، اکراس پیشانی سفید، مارگردن، باکلان کوچک، اردک سر سفید، گیلانشاه و عروس غاز از جمله گونه های شناسایی شده است.



سال گذشته بیش از 240 هزار قطعه پرنده در مناطق آبی و تالابی جنوب خوزستان سرشماری شد.