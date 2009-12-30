به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی استان به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاثیرگذاری این تعرفه‌ ها در کاهش قیمت تمام شده محصولات و افزایش توان رقابت محصولات تولیدی استان با سایر محصولات مشابه کارگروه اشتغال استان پیشنهاد می‌ کند، حق انشعاب آب و برق و گاز واحدهای صنعتی استان تقسیط و تعرفه برق و گاز این واحدها کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه مالیات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بیرجند نیز بخشیده می شوند، افزود: دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌ گذاری استان پیشنهاداتی برای سفر سوم هیئت دولت با محور افزایش سرمایه و فرصت‌های شغلی ارائه کرده است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی اشاره به اینکه اختصاص اعتبار ویژه برای اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و سرمایه‌ ای به هشت واحد از مهم‌ ترین این پیشنهادها است، بیان داشت: در صورت اختصاص اعتباری معادل 12 هزار میلیارد ریال از سوی وزارت صنایع و معادن از صندوق ذخیره ملی در چهار سال اجرایی می ‌شود.

محمدی افزود: هدف از اجرای این پروژه، پیشرفت صنعتی و سرمایه ‌ای در استان به دلیل نوپا بودن استان و فقدان طرح‌های صنعتی سرمایه ‌ای متوسط و بزرگ، اعتبار ویژه برای اجرای چندین طرح صنعتی و سرمایه‌ ای و همچنین کاهش تورم در کشور است.

وی با اشاره به محدودیت اعتبار پرداخت تسهیلات و خودداری بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خوداشتغالی گفت:با هدف افزایش امید به زندگی و ایجاد انگیزه، خلاقیت و نوآوری در قشر کم درآمد و ایجاد منبع مناسب برای این افراد و همچنین برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان، دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه پروژه اختصاص تسهیلات قرض ‌الحسنه خوداشتغالی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و کارآموزان فنی و حرفه‌ ای را برای سفر سوم هیئت دولت ارائه کرده است.

به گفته وی در صورت اختصاص یک هزار و 500 میلیارد ریال از سوی وزارت کار و بانک مرکزی از صندوق مهر و بانک‌ها این پروژه تا چهار سال آینده اجرایی می ‌شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی ایجاد رشته کارآفرینی در دانشگاه بیرجند را نیز از جمله این پیشنهادات دانست و تصریح کرد: با توجه به دانشگاهی بودن استان برای شکوفا شدن استعدادها، ایجاد خلاقیت در بین دانشجویان جویای کار و افزایش روحیه تعاون و مشارکت و همکاری در بین این قشر با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری این پروژه نیز در طول برنامه پنجم اجرا می‌ شود.