گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در هیئت مذهبی عاشقان حضرت مهدی (عج) عصمتیه شاهرود برگزار شد. این همایش به یاد شهید شش ماهه دشت کربلا، حضرت علی اصغر(ع) با حضور عاشقان حسینی و شیرخوارگان شاهرودی در هیئت مذهبی عاشقان حضرت مهدی (عج) عصمتیه برگزار شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا همچنان با شور و حال معنوی در جای جای استان کردستان ادامه دارد. حجت الاسلام مسعود صفی یاری افزود: با ورود به دهه دوم محرم در شهرها و روستاهای کردستان و همچنین مهدیه، حسینیه و دیگر هیئات محوری سنندج همچنان شاهد برگزاری مراسم و محافل عاشورایی و سوگواری محبین و پیروان اهل بیت پیامبر(ص) هستیم. وی خاطرنشان کرد: سخنرانان، مداحان و نوحه سرایان در مراسم سوگواری و عزاداری به بیان مناقب، فضایل و مراثی خاندان پیامبر(ص) می‌پردازند.

- در چهاردهمین نشست مسئولان ارشد و استانی شورای هیئات مذهبی استان مازندران که در اداره کل تبلیغات اسلامی این استان تشکیل شد، 20 مصوبه جهت پیشرفت کاری این شورا در استان مقرر شد. در این نشست، حجت الاسلام ناصر شکریان، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن تشکر از تلاش شورای هیئات مذهبی در استان و ابراز رضایت از آنها اظهار داشت: شناسایی و بررسی فعالیتهای هیئات مذهبی در استان و توزیع محصولات فرهنگی به آنها یک ضرورت است. در ادامه اسکندرزاده، مسئول شورای هیئات مذهبی استان به ارائه گزارشی از فعالیتهای شورا پرداخت و مشکلات و کمبود‌های این شورا را به اطلاع اعضا رساند.

- به مناسبت ایام ماه محرم و سوگواری امام حسین (ع) همایش شیرخوارگان در حسینیه سیدالشهدا در شهرستان رزن همدان برگزار شد. در این مراسم که با حضور مادران و شیرخوارگان برگزار شد، حجت الاسلام علایی از روحانیان حوزه علمیه قم در خصوص واقعه شهادت حضرت علی اصغر (ع) و مصائب وارده بر امام حسین (ع) مطالبی را بیان کرد. در این مراسم همچنین یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز به مدیحه سرایی پرداخت.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن محکوم کردن جسارت به سالار شهیدان در روز عاشورای حسینی گفت: غیرت دینی و خروش حسینی مردم عزادار بار دیگر توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی را خنثی کرد. حجت الاسلام ناصر شکریان افزود: هنگامی که خیل عظیم سوگواران سالار شهیدان در حال عزاداری این مصیبت عظما بودند، تعداد قلیلی ساختارشکن به ‌طور سازمان یافته و هماهنگ با سایتهای دروغ‌پرداز به ارزشها و نیز باورهای دینی جسارت کردند.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی جاجرم خراسان شمالی، نخستین دوره آموزشیاری قرآن کریم در این شهرستان برگزار شد. در این دوره آموزشی 80 ساعته که طی مدت یک هفته برگزار شد، شرکت کنندگان با شیوه ها و قواعد روخوانی و روانخوانی آشنا شدند.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر گفت : یکی از بزرگترین خصوصیتهای حضرت عباس(ع) بصیرت بالای ایشان بود. حجت الاسلام داود عباسی در مسجد انقلاب ملایر و در جمع نمازگزاران افزود: یکی از امامان معصوم در مورد ایشان می فرماید خداوند حضرت عباس (ع) را رحمت کند که نافذالبصیره بود، زمانی که امان نامه برای حضرت عباس می آورند با آورنده امان نامه برخورد تند می کند که اگر حسین(ع) را تنها بگذارم به کجا بروم. وی در ادامه افزود: یکی از عوامل رفتن انسان در جبهه باطل نداشتن بصیرت است مانند کسانی که در جنگ صفین در لشکر امام علی(ع) بودند اما به علت نداشتن بصیرت، فریب دشمن را خوردند و وقتی که معاویه قرآن بر روی نیزه کرد، دست از جنگ کشیدند.